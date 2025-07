In estate le estremità sono sotto i riflettori: libere da scarpe e calzini, sono finalmente esposte e meritano dunque attenzioni extra in grado di donargli un aspetto curato e in ordine. Una parte del corpo così importante, che ci sostiene e ci permette di spostarci, spesso invece è trascurata proprio perché quasi sempre celata.

Motivo per cui è giusto compensare le dimenticanze dei mesi passati con qualche coccola extra, a partire da una pedicure che non potrà che avere un effetto trasformativo sia sulle unghie che sull’epidermide.

Per realizzarla non è necessario affidarsi per forza all’estetista: se una mano esperta è necessaria in caso di ispessimenti localizzati e altri inestetismi, per migliorare l’aspetto dei piedi basta seguire alcuni semplici passaggi che è possibile replicare da soli a casa.

Ammorbidire la pelle e le cuticole

Come prima cosa, è bene tenere i piedi a bagno in acqua tiepida almeno per una decina di minuti. Si tratta di un gesto fondamentale e imprescindibile perché utilizzare il tronchesino e altri strumenti a secco rischia di provocare lesioni e tagli che, oltre ad essere dolorosi, sono da evitare in una parte così esposta. Per rendere il pediluvio più piacevole ed efficace, si possono aggiungere sali detox ed oli essenziali rinfrescanti di menta e limone.

Limare e levigare la pelle

Dopo che i piedi sono stati inumiditi a sufficienza, è possibile usare una lima su quelle parti che tendono a ispessirsi risultando anche più secche, come i talloni e la parte esterna dell’alluce. Questo passaggio va svolto con attenzione e delicatezza, per evitare di irritare o aggredire troppo l’epidermide. In alternativa agli strumenti abrasivi, come la pomice, è possibile usare un gommage in granuli da massaggiare qualche minuto sull’intera superficie del piede.

Rimuovere le cuticole

Per eliminare le pellicine, basta respingerle con delicatezza utilizzando il tool in metallo o in legno, più gentile sulla pelle. Con il tronchesino, si procede poi a eliminare la pelle in eccesso senza strappare o tirare, facendo attenzione a non creare lesioni. A questo proposito, tra un utilizzo e l’altro è sempre bene lavare e disinfettare gli strumenti utilizzati prima di riporli.

Idratare e applicare lo smalto

Dopo aver dato alle unghie la forma desiderata, assicurandosi di non esagerare limando oltre la lunetta bianca, è il momento di idratare a fondo con una crema nutriente e un olio formulato appositamente per rafforzare le unghie e dare ai piedi un aspetto morbido e levigato. Prima di stendere la lacca colorata, non bisogna dimenticare di applicare una base trasparente che eviterà che le unghie si macchino. Per ultimare, il top coat manterrà lo smalto impeccabile e brillante più a lungo. Chi non ha la mano ferma ma desidera comunque avere un tocco di colore, invece della vernice tradizionale coprente può utilizzare una nail tint, trasparente ma dai riflessi rosati o pesca, formulata appositamente per dare alle unghie un aspetto sano e curato in trasparenza.

