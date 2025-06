Ice rolling, pro e contro del massaggio freddo sulla pelle

Le celebrities ne magnificano l’effetto tonificante, in particolare prima di un red carpet importante. Utilizzare il ghiaccio sul viso, però, non è un gesto adatto a tutti

Nel cuore dell’estate massaggiare viso e corpo con prodotti rinfrescanti per aiutare ad alleviare l’eventuale ristagno dei liquidi è un rimedio piacevole quanto efficace. Perché il freddo ha un effetto astringente, particolarmente benefico per chi soffre di ritenzione idrica, per esempio. Un fastidio spesso localizzato nella zona delle gambe che, però, può interessare anche il viso. È capitato un po’ a tutti dopo aver fatto le ore piccole o, magari, quando fa molto caldo, di svegliarsi con le palpebre pesanti.

Il primo istinto è proprio quello di procurarsi qualcosa di freddo da utilizzare come impacco. Molte star, però, si spingono ben oltre e sui social raccontano di immergere il viso in un contenitore pieno d’acqua e ghiaccio e, in alcuni casi, di passarlo direttamente sull’epidermide. Ricorrono a questo trattamento fai-da-te prima di un evento o di uno shooting per eliminare qualunque traccia di gonfiore e regalare alla pelle un momentaneo effetto lifting.

Le basse temperature, infatti, inducono la vasocostrizione, che a sua volta aiuta a drenare i liquidi in eccesso. Il cubetto da freezer costituisce una soluzione efficace quanto temporanea, però, nel caso si desideri attenuare l’aspetto delle borse ma anche migliorare la circolazione e quindi illuminare l’incarnato. Pur sembrando innocuo, però, induce uno shock termico che può rischiare di rompere i capillari e produrre vere e proprie scottature, specialmente quando la cute è particolarmente sensibile o affetta da rosacea. Anche se l’istinto è quello di sperimentare a casa ciò che fanno Bella Hadid e Irina Shayk (entrambe fan dello skin icing) sperando di risvegliarsi con il loro incarnato perfetto, è sempre meglio agire con cautela e, piuttosto, provare prodotti messi a punto per avere un effetto cooling ma privi di potenziali effetti collaterali insidiosi.

Oltre alle creme rinfrescanti pensate apposta per le estremità, infatti, esistono trattamenti specifici per l’area del viso e del contorno occhi, spesso abbinati ad applicatori in metallo che possono essere tenuti in frigorifero, proprio come i roller e i gua sha in quarzo. Questi ultimi sono ottimi, inoltre, per realizzare un massaggio linfodrenante ottimo al mattino appena svegli oppure ogni volta che se ne ha bisogno, per mantenere il viso disteso e tonico nel lungo periodo. L’ice rolling, al contrario, regala risultati visibili nell’immediato ma one shot, ovvero destinati a svanire presto. Meglio, perciò, affidarsi a soin specifici, potenziandone l’effetto con appositi tool.

Agisce in modo mirato sui segni del tempo grazie all’estratto di camelia rossa N°1 de Chanel Siero Occhi Rivitalizzante di Chanel dotato di un applicatore rotante brevettato con effetto freddo che massaggia e rinfresca immediatamente il contorno occhi.

Cryo-Flash Cream Mask di Clarins è una maschera in crema ispirata alla crioterapia con M.G.A., molecola derivata dal mentolo ed estratto di enotera bio, che riproduce gli effetti benefici del freddo sulla pelle per contrastare i segni del tempo.

Ispirato alle tecniche per modellare il viso sviluppate dalla maison, Dior Prestige Le Pétale Multi-Perlé di Dior è un tool in metallo con perle in ceramica dall’effetto immediatamente rinfrescante ideale per potenziare l’effetto dei trattamenti sulla pelle.

Cryo Rubber Moisturizing Mask di Dr.Jart+ è una maschera idratante ispirata alla crioterapia con una speciale tecnologia di raffreddamento che migliora l’assorbimento degli ingredienti stimolando la circolazione sanguigna.

I globi in acciaio Cryotherapy Face Globes di Holidermie permettono di veicolare sulla pelle i benefici del freddo aiutando a decongestionare lo sguardo e tonificare la pelle.

Lo speciale roller in metallo rinfrescante potenzia l’effetto drenante di Sisleÿa L’Intégral Anti-Âge Créme Contour des Yeux et des Lèvres di Sisley, che racchiude caffeina ed estratto di frutto della passione anti-gonfiore.

Icy Falls Gelatina Struccante Rinfrescante di Valmont è un gel fondente con probiotici che permette di rimuovere il trucco lasciando la pelle fresca, idratata e luminosa.

