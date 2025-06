Creme solari anti-macchie, sette trattamenti che proteggono dagli UV uniformando la pelle











Di solito, le macchie compaiono su guance, fronte e nell’area perilabiale, anche se si manifestano nello stesso modo, ovvero come un accumulo di melanina e possono avere cause diverse.

Ciò che le accomuna, però, è che in estate diventano più evidenti, complici proprio sole e caldo intenso.

Per evitarne la comparsa o schiarire quelle già presenti, il rimedio c’è e consiste nell’utilizzare un buon SPF che, oltre al filtro solare molto alto, racchiuda anche ingredienti in grado di schiarire le macchie brune. Fortunatamente le creme solari ora hanno formule sempre più innovative e ingredienti rubati alla skincare.

Macchie solari, cosa sono e come si manifestano

Possono avere cause ormonali, nel caso si manifestino durante la gravidanza o l’assunzione della pillola anticoncezionale, o comparire in seguito a una scottatura provocata da un’esposizione solare scorretta. Se hanno l’aspetto di un alone color nocciola si tratta di melasma, al contrario se sono puntiformi sono lentiggini. Di solito compaiono sul viso, ma possono interessare anche altre aree del corpo, come mani e décolleté. La loro genesi, però, è la medesima: gli ultravioletti interferiscono con il meccanismo di sintesi della melanina, inducendo un aumento e una concentrazione di quest’ultima. Per quanto fastidiose, non sono una patologia ma un semplice inestetismo che come tale può essere trattato con prodotti dall’azione depigmentante. Ora che è estate, però, è bene evitare prodotti esfolianti, troppo aggressivi e sensibilizzanti, e puntare invece a proteggere l’epidermide con creme solari specifiche.

Creme solari anti-macchie, cosa racchiudono

I fotoprotettori che promettono un effetto schiarente abbinano filtri molto alti a ingredienti in grado di correggere le macchie. Come la vitamina C, già star di molti trattamenti illuminanti, spesso inserita anche nella formula degli SPF proprio in virtù del suo potere antiossidante, che la rende efficace per contrastare i segni del fotoinvecchiamento causati sia dal sole che dall’inquinamento. Anche la niacinamide o vitamina B3 è spesso inclusa nella formula delle creme solari che puntano a prevenire e trattare le discromie perché non solo inibisce la formazione di melanina ma rafforza al tempo stesso la barriera cutanea, che diventa più resiliente rispetto alle aggressioni esterne.

Corregge le macchie e uniforma l’incarnato proteggendo la pelle dai raggi UV MelaB3 Crema SPF30 di La Roche Posay, formulata con niacinamide dall’effetto lenitivo e correttivo e Melasyl, attivo brevettato che combatte l’iperpigmentazione.

Advanced Brightening UV Defense Sunscreen SPF50 di Skinceuticals protegge dall’iperpigmentazione indotta dal sole e uniforma la pelle grazie al mix di filtri ad ampio spettro, niacinamide e acido tranexamico che aiuta a minimizzare l’aspetto delle macchie.

Formulata con vitamina C ultra-stabile e ThermaRadiance Complex, BioLumin-C Heat Aging Protector SPF50 di Dermalogica illumina e protegge la pelle dal sole e dai segni dell’invecchiamento termico migliorando texture e tono. Il mix di bisabolo e allantoina ha un effetto lenivo e idratante.

Fotoultra 100 Active Unify SPF50 di ISDIN è un fotoprotettore con azione depigmentante che corregge le macchie grazie al mix di niacinamide ed estratti botanici schiarenti.

Vinoperfect Duo Anti Macchie dell’estate di Caudalie racchiude il siero Vinoperfect, ricco di vitiferina, antiossidante più potente della vitamina C, da stendere prima del fluido Vinosun Protect SPF 50: insieme, prevengono la comparsa della macchie scure e proteggono la pelle dai raggi UV.

Banana Bright Mineral Sunscreen SPF30 di Ole Henriksen è uno schermo solare minerale con vitamina C e niacinamide che aiuta a uniformare l'epidermide e a prevenire la comparsa delle macchie.

Con una formula leggera adatta a tutti i tipi di pelle 5% Vitamin C Sheer Moisturizer SPF50 di Paula’s Choice racchiude vitamina C, acetyl zingerone ed estratto di porphyra umbilicalis dall’effetto anti-macchia e lenitivo.

