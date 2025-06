LED e microcorrente, sei strumenti Hi-tech per prendersi cura della pelle

Ora è possibile contrastare l’aspetto di macchie, imperfezioni e segni del tempo in modo professionale, ma nella comodità del bagno di casa. Grazie a tool all’avanguardia, che promettono risultati visibili in poco tempo

Ci sono trattamenti che sono sempre stati esclusiva dei saloni. Negli ultimi tempi però, alcuni degli strumenti più sofisticati, un tempo maneggiati solo dall’estetista, sono stati adattati all’uso domestico. Così, l’ultima frontiera della skincare consente di potenziare l’efficacia di sieri, maschere e creme grazie a device sempre più innovativi e sofisticati. Che impiegano microcorrente e light therapy, spesso combinandoli, per trattare un’ampia varietà di problematiche come perdita di tono, iperpigmentazione e segni del tempo.

La luce LED

Non è una novità: la NASA l’ha sviluppata inizialmente per impiegarne i benefici durante le missioni nello spazio. Nel corso degli gli esperimenti, gli scienziati si resero conto dell’effetto positivo che aveva sulla guarigione delle ferite approfondendone il possibile utilizzo in questo senso. A distanza di anni, la luce LED di diverse tonalità è usata dagli esperti di estetica per rigenerare la pelle e attenuare i segni dell’acne. Non contenendo raggi ultravioletti, le speciali lampade utilizzate a fini estetici sono sicure per un uso regolare e, se utilizzate con costanza, possono persino migliorare significativamente l’aspetto dell’epidermide. Le sfumature più utilizzate sono tre, a ciascuna corrisponde un’azione diversa: la rossa ha un effetto anti-age perché migliora la grana della pelle e riduce le linee d’espressione; la blu è antibatterica e cicatrizzante mentre la verde aiuta a uniformare il colorito. Alcuni device mettono a disposizione un solo colore mentre altri consentono di cambiare modalità per un trattamento davvero su misura.

La microcorrente

Proprio come una sorta di ginnastica facciale, i tool che impiegano questa tecnologia emettono delle onde elettriche completamente indolori e appena percettibili in grado di penetrare in profondità nei tessuti, stimolando la muscolatura del volto e agendo così in modo mirato in quei punti in cui si desidera risollevare i contorni, magari perché si è notato un certo rilassamento e perdita di tono. La microcorrente fa contrarre e rilassare i muscoli in una sorta di allenamento che, alla pari del work-out che facciamo in palestra, permette di tonificare il viso contrastando la lassità dei tessuti.

Su quale strumento puntare

Dipende, ovviamente, da qual è l’obiettivo, uniformare e stimolare l’elasticità della pelle oppure rassodarla? Nel dubbio, basta scegliere device tuttofare che combinano le due tecnologie consentendo così di trattare tutte le piccole problematiche che l’epidermide può presentare nel corso del tempo.

Age-R Booster Pro di Medicube è il device coreano amatissimo da celebrities come Hailey Bieber e Khloe Kardashian: unisce quattro funzionalità, che possono essere abbinate a vibrazioni e luce LED. Air Shot è pensata per affinare i pori, Booster per permettere alla skincare di penetrare in profondità, Microcorrente per tonificare e Dermashot migliora l’elasticità.

Grazie alla struttura in silicone flessibile, si adatta ai contorni dell’ovale con facilità: Maschera LED Viso di Currentbody Skin racchiude 132 LED che emettono due lunghezze d’onda combinate per stimolare la produzione di collagene ed energizzare la pelle rendendola più tonica.

Abbina micorcorrente, elettroporazione, massaggio T-Sonic e tre diverse lunghezze d’onda di luce LED: FAQ™402 di Foreo Sweden stimola la produzione di collagene e contrasta i segni del tempo, per un incarnato più uniforme e una pelle rassodata.

Racchiude 100 luci LED rosse e 62 blu: Spectralite™ Maschera Viso di Dr Dennis Gross permette di agire sia sui segni del tempo, come rughe e iperpigmentazione, che su acne e imperfezioni. L’uso continuativo consente quindi di migliorare sia la texture che l’omogeneità dell’incarnato.

Trinity + Starter Kit di NuFACE racchiude il dispositivo che impiega la microcorrente per rimodellare i muscoli del viso riducendo al tempo stesso la comparsa di rughe e linee sottili, abbinato a gel conduttore, da stendere sulla pelle prima di iniziare il trattamento, da alternare al primer idratante e illuminante.

Ziip Halo di Ziip Beauty combina nanocorrente e microcorrente per trattare rilassamento cutaneo, segni del tempo, macchie e iperpigmentazione.

Abbinato a un App sviluppata appositamente per il suo utilizzo, il device permetto di creare trattamenti personalizzati in base alle esigenze della pelle, messi a punto da Melanie Simon, facialist esperta in elettroestetica.

