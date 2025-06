Protezioni solari, le novità 2025: ecco quali funzionano davvero

La protezione solare è il gesto di bellezza più importante. Non esiste anti-age più efficace di un buon SPF, che previene rughe, macchie e, soprattutto, riduce il rischio di sviluppare patologie cutanee. Con l’arrivo dell’estate, non c'è momento migliore per aggiornare la propria beauty routine con solari all'avanguardia.

Studiata appositamente per le esigenze delle pelli sensibili e reattive al sole, Sensitive Skin Mineral Face Cream, novità della linea Sun Beauty di Lancaster, è formulata esclusivamente con filtri solari minerali. Una crema viso che assicura una protezione solare ultra-ampia, grazie alla tecnologia brevettata Full Light Technology Protect & Repair. Offre un’azione lenitiva, un’idratazione intensa e una visibile luminosità naturale. Resistente ad acqua, sudore e sabbia, la formula senza oli è arricchita con una piacevole fragranza solare.

Offre una tripla protezione dai raggi UVA e UVB, dal fotoinvecchiamento e dai segni del tempo, UV-Cellular Protect, la linea solari di Filorga. L'8% della loro formula è costituito da principi attivi anti-age attentamente selezionati per la loro capacità di contribuire a migliorare i parametri di qualità della pelle. Due le azioni benefiche principali: protezione dal sole e azione mirata e correttiva sulle quattro principali cause di invecchiamento cutaneo causate dall'esposizione, ovvero rughe, macchie scure, perdita di tono e disidratazione.

Da Shiseido, una lozione invisibile e leggera per viso e corpo che offre una protezione efficace dai raggi UVA e UVB. Expert Sun Protector Lotion Lait Solaire è dotata della nuova tecnologia brevettata Synchro Shield Repair, il cui velo protettivo si rafforza con l'esposizione al calore, all'acqua e al sudore e si autoripara quando viene danneggiato lievemente da movimenti o sfregamenti.

Per chi desidera unire protezione solare e make-up, Korff rilancia il Sun Secret Lip Color SPF 30 nella nuance best-seller Raspberry Pink, in formato più grande. Questo gloss nutriente e leggero, arricchito con acido ialuronico, vitamina E e burro di karité, assicura idratazione, protezione e un finish ultra-luminoso. Da applicare sulle labbra ogni volta che si desideri.

Prolunga l’abbronzatura e dona luminosità con un effetto glow la protezione solare viso di Isdin. Texture ultraleggera, in fase esterna acquosa, Fusion Water Magic Glow SPF 50 è ad assorbimento immediato, apporta un'elevata protezione e un'azione antiossidante contro le radiazioni UVB, UVA e la luce blu, grazie anche alla presenza di vitamina E.

Uno spray leggero, fresco, ultra-fine e invisibile con un'elevata protezione dermatologica. SVR presenta così Sun Secure Brume SPF50. Può essere usato su viso e corpo grazie al pratico applicatore a 360 gradi facile da usare e in una delicata fragranza estiva. Oltre alla protezione contro i raggi UVB, UVA e UVA lunghi, offre una protezione rafforzata contro gli effetti deleteri e lo stress ossidativo indotti dalla luce infrarossa e visibile (compresa la luce blu), per contrastare l'invecchiamento cutaneo accelerato.

BioNike rilancia Defence Sun, la nuova linea studiata per garantire una fotoprotezione su quattro dimensioni e una maggiore tutela dell’ecosistema marino, grazie a formule ecocompatibili e packaging progettati per ridurre l’impatto ambientale. Il cuore dell'innovazione è rappresentato da NBCS, un pool di attivi sinergici - tra cui niacinamide e carnosina -, con brevetto depositato.

Ancora sostenibilità e innovazione. Biotherm, marchio pioniere della skin fitness, rilancia la sua Waterlover Sun Mist in un nuovo flacone realizzato in collaborazione con lo specialista di biotecnologia Carbios in plastica bio-riciclata, materiale cinque volte più circolare e con un'impronta di carbonio inferiore del 90% rispetto agli equivalenti realizzati in plastica vergine.

Anche Caudalie propone per la sua gamma Vinosun Protect una formulazione clean e rispettosa degli oceani. La formula bifasica dell'Acqua Solare ad Altissima Protezione SPF50+ protegge efficacemente viso, corpo e capelli dai raggi UVA e UVB, offrendo un’azione antiossidante alle pelli più sensibili grazie ai quattro filtri e alla formula brevettata contenente polifenoli di vinaccioli d'uva associati a estratti di abete rosso norvegese e vitamina E. La texture leggera e non grassa si fonde rapidamente sulla pelle, diventando totalmente invisibile.

Facile da applicare e dal rapido assorbimento, da Heliocare 360° Invisible Spray SPF 50+, adatto a tutta la famiglia e a tutti i tipi di pelle, incluse le più sensibili. Garantisce una protezione ad ampio spettro contro UVB, UVA visibile e IR-A, è arricchito con Fernblock® + e altri attivi con potere antiossidante e attività fotoprotettiva e riparatrice. La texture ultraleggera con azione idrorepellente mantiene integra l’efficacia dei filtri solari anche in acqua e assicura una migliore applicazione e adesione sulla pelle bagnata, senza lasciare aloni bianchi.

Da L'Erbolario, la Crema Solare con Carota, Sesamo & Karitè. Ad alta protezione, per pelli ultrasensibili. Ideale per il viso e il seno, ottima per tutto il corpo. Arricchita con oli altamente nutrienti, è indicata per condizioni di sole intenso e per le prime esposizioni. Consigliata anche per la pelle dei bimbi, protegge dalle radiazioni UVA e UVB, aiuta a prevenire la formazione di rughe, mantiene la pelle vellutata ed elastica.

