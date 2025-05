Non solo in estate. L'esposizione al sole è la causa principale dell'invecchiamento cutaneo precoce. Ragione per cui è essenziale proteggere la pelle del viso tutto l'anno, ogni giorno, anche in città. Con l'aiuto di una protezione solare affidabile, si attivano i meccanismi di difesa naturali dell’epidermide. Integrare questa buona pratica all'interno della propria beauty routine è perciò fondamentale. Entrano così in gioco i "city screen", i "must have" più indicati. Si applicano ogni mattina come ultimo step della skincare.

Attenua i segni del tempo, migliora l'elasticità della pelle, previene le macchie. La nuova formula Sunleÿa Soin Solaire Anti-Âge SPF30 e SPF50+ rivoluziona la protezione solare con un'importante innovazione dei laboratori Sisley. Oltre ad agire sullo stress ossidativo, una delle cause del fotoinvecchiamento, e sull'elastosi solare, responsabile della perdita di elasticità, riesce a trattare, correggere e a "invertire" la glicazione, il processo che fa apparire le rughe prematuramente e in quantità maggiore, compromettendo la tonicità e la luminosità della pelle.

Sisley, Sunleÿa Soin Solaire Anti-Âge SPF50+ Credit Courtesy Press Office

È il primo filtro solare per un uso quotidiano ad ampio spettro, che protegge e rinnova la pelle contemporaneamente, The Sunscreen SPF 50 di Augustinus Bader. La sua formula ad assorbimento rapido è potenziata con l'innovativa tecnologia TFC8, che crea l’ambiente ottimale per il rinnovo delle cellule cutanee. Oltre a favorire la rigenerazione, fa da schermo contro i raggi UVA e UVB e contribuisce alla prevenzione e all'attenuazione dei segni visibili dell’età.

Augustinus Bader, The Sunscreen SPF50 con con TFC8® Credit Courtesy Press Office

Proviene dal mondo della skincare una nuova formulazione dalle molteplici virtù. La crema Rénergie H.P.N. UVMUNE SPF50 è frutto dell'innovazione di Lancôme nei trattamenti anti-età e non solo. Grazie a una potente tecnologia brevettata, contrasta i raggi UVA più lunghi, coinvolti nella comparsa dei segni del fotoinvecchiamento. Arricchita con 300 peptidi, acido ialuronico e niacinamide, offre un'azione anti-age globale e agisce anche contro macchie scure e lassità della pelle.

Lancôme, Rénergie H.P.N. UVMUNE SPF50 Cream Credit Courtesy Press Office

Proteggono e correggono, i trattamenti foto-correttori quotidiani di Eau Thermale Avène. Tre fluidi dalle azioni mirate: anti-età, anti-imperfezioni e anti-macchie, tutti con protezione SPF elevata e ad ampio spettro. Potente e completo, il sistema di fotoprotezione del marchio scherma la pelle da quattro tipi di raggi che accelerano il danno cutaneo (UVB, UVA corti, UVA lunghi, luce blu HEV) e la preserva dallo stress ossidativo.

Eau Thermale Avène, Fluido Anti-Età SPF50 Alta Protezione Credit Courtesy Press Office

Una protezione solare quotidiana avanzata che unisce l’efficacia dell’acido ialuronico a una difesa completa contro i danni ambientali. Hydra Boost SPF 50 di RVB LAB idrata in profondità, protegge dai raggi UV e dagli agenti inquinanti (smog, metalli pesanti, polveri sottili, radicali liberi), donando alla pelle un aspetto fresco, luminoso e uniforme fin dalla prima applicazione.