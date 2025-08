Anguria, un frutto che diventa mood dell’estate

Dalla moda al make-up, fino ai giochi, alle auto e ai cocktail: il cocomero ispira le collezioni per la bella stagione e gli oggetti da godersi nel tempo libero. Siete pronte ad assaporare tutta l’energia del frutto estivo per eccellenza?

Il cocomero, detto anche anguria, è un frutto che conquista con il colore rosso vivace e il suo sapore dolce e delicato. In estate, per molti, è sinonimo di freschezza, energia e salute. È perfetto per essere gustato in spiaggia, durante una pausa dal mare, sotto l’ombrellone o al bar, immergendosi nella brezza leggera. Ma è anche fonte d’ispirazione per il mood estivo per eccellenza.

Da Giambattista Valli a Louis Vuitton, fino a Lorenzo Serafini per Alberta Ferretti, Miu Miu, Andreas Kronthaler per Vivienne Westwood, Schiaparelli, Ferrari, Moschino, Dolce&Gabbana, Anteprima, Charlotte Olympia, non c’è brand che non annoveri creazioni che, nella forma o nel colore (o entrambe), si ispirano al frutto dell’estate.

Abiti dai tessuti svolazzanti, in pelle o realizzati con fabrics che permettono di dare vita a tagli geometrici: il cocomero invade le collezioni della bella stagione 2025, con le sue diverse sfumature, dalle più tenui a quelle più intense.

Gli accessori non sono da meno: una vasta offerta che va dagli zainetti ai bauletti, fino alle borse maxi, alle ballerine e ai bijoux spiritosi è pronta per essere presa in mano e aiutarvi a dipingere i look più fashion e fruttati con il rosso più vivace.

Anguria: mood e colore senza tempo

Non solo Estate 2025. Da tempo, la nuance “cocomero” spopola al cinema, in televisione e nei video musicali.

Nel 1939, nel film Il Mago di Oz, il paio di scarpette rosse indossate da Dorothy fanno innamorare le bambine di tutto il mondo. Hanno un tacchettino leggero, un fiocchetto sul davanti e sono ricoperte di georgette di seta con paillettes fatte a mano. Un accessorio che diventa un desiderio da esaudire.

Le scarpette rosse indossate da Ruby ne Il Mago di Oz al Solange Azagury-Partridge nel 2011, a Beverly Hills, California. Credits Getty

La televisione non è da meno, anche se vira su scelte più pop. Vi ricordate i bellissimi bagnini che salvavano vite sulla spiaggia di Santa Monica nel telefilm Baywatch? Tra costumi interi e da uomo, il rosso energico risplende sotto il sole della California. E Pamela Anderson che correva sulla spiaggia sicuramente ha lasciato il segno.

Immagini dalla serie Baywatch, 1995-1997. Credits: Getty

E il mondo della musica poteva rinunciare alla nuance cocomero? Certo che no! A chi ha uno spirito nostalgico, non può non tornare in mente la tuta attillata che Britney Spears indossa nel videoclip del brano Oops, I didn’t again. Il contesto è spaziale, ma il colore anguria trionfa ancora.

Britney Spears in uno sreenshot del videoclip Oops, I didn't again, 2000

In passerella, al cinema o nel mondo musicale, il mood anguria vince e ravviva occhi e momenti ludici.

Toc toc, make-up all’anguria cercasi!

Quando arriva l’estate, la voglia di cosmetici dalle tonalità fresche e glamour scatta come un orologio svizzero. Non a caso, i giorni di vacanza sono perfetti per sperimentare nuovi prodotti e nuances. Maison come Dior, Chanel, Guerlain e Dolce&Gabbana propongono blush, rossetti, lucidalabbra e smalti che regalano al viso un’aria salutare, fresca e juicy.

Leisure time e watermelon: che coppia!

Dalla fetta di frutta alla moda, fino a make-up, giochi e cocktail, senza dimenticare un grande classico del rosso anguria per auto da sogno. Il sogno Ferrari porta il nome della città di Modena in tutto il mondo. E quel rosso parla da solo e identifica il marchio in ogni luogo.

Modello di Ferrari. CREDITS: www.pexels.com

Senza dimenticare la spiaggia: dai racchettoni con disegnata l’anguria al ventaglio con lo stesso mood da portare in borsa, insieme alla penna, pronta per lasciare messaggi sulla carta in vecchio stile.

Oggetti ispirati all'anguria dell'azienda italiana Legami. Credits: sito

Arrivati all’aperitivo ci si può lanciare su un cocktail super energico. Un esempio glamour e cool lo possiamo ordinare – e assaggiare – al Morgana Cocktail Club di Taormina, dove viene servito il COCORITA. Gli ingredienti? Tequila Casamigos Blanco, Mezcal, miele, un tocco piccante di Siracha e il vero protagonista: il Cordiale di anguria, per un drink vibrante e aromatico.

Il Cocorita Drink servito al Morgana Cocktail Club, Taormina (Sicilia). Credits: Courtesy Press Office

L’anguria conquista l’estate sotto ogni forma. Voi quale preferite?

