Che sia stile limoni d’Amalfi, senape o burro, il messaggio è chiaro: nel guardaroba da spiaggia SS25, la parola d’ordine è osare. Via libera al giallo, colore vitaminico per eccellenza.

Bikini sgambati dagli echi vintage, costumi interi scultorei, modelli sporty-chic o con inserti preziosi: in ogni declinazione – color block o fantasia - il giallo porta sulle spiagge la forza del sole. Da Gucci a Zimmermann, da Etro a Dolce&Gabbana, fino a Moschino, Genny e Chiara Boni. Abbiamo selezionato i modelli imperdibili di quest’estate.

Il giallo è una nuance audace, che infonde ottimismo e diventa manifesto di una femminilità solare e consapevole. Senza dimenticare la seduzione, stile Raquel Welch, attrice e sex symbol degli Anni 60.

Sotto al sole, il costume giallo funziona come un riflettore sulla pelle: esalta l’abbronzatura, attira gli sguardi, amplifica la personalità. Un mix di raffinatezza e stile, ideale per una mise da mare distintiva e sofisticata. Sunshine mood on!

Il consiglio di X-Style digital: abbinare il giallo ad accessori argento specchiato o al bianco ottico. Per un effetto total solar power, sì al pareo trasparente nella stessa palette.

