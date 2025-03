Giallo burro è il colore della primavera 2025

È come una passata di burro sul pane: irresistibile. Lo yellow butter, il colore tendenza della primavera/estate 2025, non è un giallo qualunque, ma quella tonalità morbida e calda che sembra fatta apposta per farci apprezzare i primi raggi di sole sulla pelle. È la via di mezzo perfetta, una nuance né troppo brillante né troppo spenta. E quando la guardi ti fa venire voglia di indossarla tutti i giorni, senza sentirti pallida o, al contrario, appariscente.

Il giallo burro si è fatto strada dimostrando agli stilisti che può essere una valida alternativa ai colori neutri, cui somiglia e con i quali si sposa perfettamente. Ha infatti la versatilità del nero e la luce del bianco. Lo hanno fatto sfilare un po’ tutti: da Chanel a Jacquemus, da Valentino a Jil Sander. E anche le star lo amano, come Katie Holmes in Zimmermann. O Timothée Chalamet agli ultimi Oscar, dove ha sfoggiato un completo Givenchy fatto apposta per lui dalla nuova direttrice creativa Sarah Burton, con una camicia in seta allacciata al collo da una spilla, senza cintura e con i mocassini.

Katie Holmes Credit - AGF

Gli abbinamenti chic per il giallo burro sono con l'azzurro, il rosa pallido e il lilla, per un effetto delicato e sognante. Il denim e la gamma dei marroni ne accentuano il carattere. Nella versione total look, infine, è raffinato e super elegante.