La diva torna a brillare con "The Last Showgirl"

Pamela Anderson, torna a risplendere sul set con “The last showgirl”, il film diretto da Gia Coppola e presentato in anteprima al Toronto International Film Festival, che riporta la diva sotto i riflettori internazionali.

Pamela regge la scena con la grazia di chi ha vissuto molte vite e ora sceglie di mostrarsi senza artifici.

Scatto dal film The Last Showgirl

Senza filtri l'avevamo d'altronde già vista (e apprezzata) da quando nel corso della Paris Fashion week, nel 2023, era apparsa per la prima volta al naturale, senza make up.

Da allora l'attrice ha inaugurato un nuovo capitolo della sua vita mettendo ancora più in risalto la sua bellezza naturale, senza trucco, dopo anni di look sofisticati e iper-costruiti.

Credit: Getty Images

Da allora l'ex C.J. Parker di Baywatch si è mostrata ovunque senza un filo di trucco sul viso, anche al Met Gala e agli Oscar.

L'esperienza, per lei sembra essere stata liberatoria: "Non devo più essere figa, posso semplicemente essere me stessa. È molto confortante sentirsi a proprio agio nella propria pelle".

E così torna oggi con un film, "The last showgirl", che è anche un manifesto.

Un invito a tutte le donne a non farsi "rottamare" e a riscrivere la propria narrazione anche quando il sipario sembra già calato.

Credit: Getty Images

Pamela incanta sullo schermo nel ruolo di Shelly Gardner.

"Mi somiglia", ha dichiarato l'attrice.

"Ha ballato tutta la vita, ha dato tutto se stessa al palco e ora si ritrova a reinventarsi. È esattamente quello che sto facendo io".

La Anderson, oggi più elegante e consapevole che mai, ha sfilato sul red carpet del Zurich Film Festival fasciata in un romantico outfit total pink, restando sempre fedele alla sua filosofia del no-make up.

Credit: Getty Images

Con un look essenziale, nude e soprattutto lo sguardo fiero si è presentata anche alla presentazione di "The last showgirl".

Ma la vera "première" è quella della sua seconda vita.