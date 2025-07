Sydney Sweeney, perché il suo successo ora smuove anche l'economia

Sydney Sweeney è la classica attrice che per anni vi sarà capitato di aver visto in film e serie tv in ruoli minori. Recentemente, però, è diventata un'interprete ricercatissima da registi, case di produzione e piattaforme.

Tutto merito di Euphoria e di Cassie Howard, il suo personaggio: una ragazza insicura e vulnerabile che diventa fulcro emotivo dello storyline della serie e voce di un'intera generazione.

Da lì altri titoli, altri successi, altri copioni, red carpet e contratti pubblicitari. Sydney Sweeney esplode come sex symbol perfetto per quegli Stati Uniti che sembrano aver dato un colpo di spugna all'ondata Me Too ed essere tornati a modelli pubblicitari più tradizionali sull'utilizzo del corpo femminile.

Da qui la collaborazione con American Eagle, brand di abbigliamento statunitense un po' in declino, che chiama proprio l'attrice - con un notevole investimento economico - come nuova testimonial.

Da neo "Regina Mida" dello showbiz Sydney Sweeney fa il miracolo, perlomeno in prima battuta. Dopo il lancio della campagna pubblicitaria, infatti, il valore delle azioni di American Eagle è salito improvvisamente fino al 20%, grazie al fenomeno delle cosiddette meme stock, cioè azioni spinte dai piccoli investitori che si confrontano soprattutto online.

Un risultato che l'azienda spera di riuscire a incrementare anche nei mesi a venire e che potrebbe rappresentare una svolta rispetto ai risultati negativi degli ultimi tempi. L’anno scorso i profitti dell’azienda si erano ridotti del 5 per cento, e nell’ultimo anno fino a mercoledì le sue azioni avevano perso il 35 per cento del loro valore.

Ma quello di American Eagle non è un caso isolato. Già due mesi fa lo stesso era accaduto con un altro brand che aveva puntato sullo Sweeney Effect, cioè Dr. Squatch, azienda che produce saponi e cosmetici per uomini, che aveva lanciato una linea di saponette che contenevano una non ben definita quantità di acqua in cui l’attrice aveva fatto il bagno. Risultato: al di là di alcune critiche, i 5mila pezzi andarono sold out in pochi minuti.

Non stupisce, quindi, che sulla scia di questi successi commerciali la stessa star abbia deciso di lanciare qualcosa di suo. Secondo le ultime indiscrezioni sarebbe al lavoro sul lancio di una linea di lingerie finanziata da Jeff Bezos.

