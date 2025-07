Nel 2025, c'è solo una vera regina a Hollywood – e non indossa una corona, ma stivali da combattimento e corsetti d’alta moda. Scarlett Johansson, con il suo ruolo da protagonista in Jurassic World: Rebirth, ha ufficialmente conquistato l'Olimpo del cinema mondiale, diventando l’attrice che ha fatto incassare di più nella storia del box office. Ma non è solo una questione di numeri: è un'intera narrazione di potere, fascino e autenticità.

Una diva nel regno dei dinosauri

Con Jurassic World: Rebirth, settimo capitolo della saga giurassica, Scarlett porta sullo schermo Zora Bennett, ex militare ed esperta in operazioni sotto copertura, a capo di una missione estrema su un’isola popolata da dinosauri geneticamente modificati. Il film ha incassato oltre 318 milioni di dollari nei primi cinque giorni in sala, contribuendo a far superare a Johansson il traguardo dei 14,8 miliardi di dollari globali, battendo icone Marvel come Samuel L. Jackson e Robert Downey Jr.

L'attrice Scarlett Johansson partecipa alla conferenza stampa del film Jurassic World Rebirth a Seoul, Korea; 1 luglio 2025 Credit: Getty Images

In un mondo in cui dominano i blockbuster maschili, Scarlett è riuscita a imporsi come volto di un franchise leggendario. E non lo ha fatto cavalcando dinosauri con look stravaganti, ma imponendo la sua presenza con eleganza e carisma.

Red carpet retrò e baci senza scandalo

Alla première londinese, l'attrice ha incantato il pubblico incarnando lo spirito della "vecchia Hollywood": un abito Vivienne Westwood su misura in champagne rosato, corsetto strutturato, silhouette a colonna, onde retrò e orecchini chandelier in diamanti. Nessun riferimento esplicito alla trama preistorica, nessun tentativo di provocazione. Solo la classe innata di una star che sa parlare con il corpo e lo sguardo, prima ancora che con le parole.

Scarlett Johansson alla première del film Jurassic World Rebirth all'Odeon Luxe Leicester Square Cinema, il 17 giugno 2025, a Londra Credits: Getty Images

E poi, i famosi baci con il collega Jonathan Bailey – prima a Londra, poi a New York – che hanno fatto impazzire il web. Un gesto affettuoso tra amici, come hanno chiarito entrambi. “Ho tanto amore da dare, che posso farci?”, ha commentato Scarlett con la solita ironia, fugando ogni illazione, anche perché al secondo bacio era presente anche suo marito, Colin Jost, con cui si è mostrata più unita che mai.

Tra avventura e icona pop

Nel film diretto da Gareth Edwards e scritto da David Koepp, la Johansson incarna perfettamente un’eroina moderna: tosta ma empatica, brillante ma umana. Zora Bennett non è solo un personaggio d’azione, ma un simbolo della trasformazione del cinema contemporaneo, dove la forza non si misura solo in muscoli, ma anche in profondità emotiva e carisma.

Regina del botteghino, ma anche della narrazione

Scarlett Johansson non si limita a essere una superstar. È una vera narratrice del suo tempo. Sa giocare con i media senza lasciarsi sopraffare, sa essere sensuale senza dover provocare, sa dominare le scene – che siano set cinematografici o tappeti rossi – con la grazia di chi ha conquistato il successo rimanendo fedele a se stessa.

E se Jurassic World: Rebirth ci mostra un mondo in cui la natura si ribella alla scienza, Scarlett ci mostra come, in un’industria in continua evoluzione, si possa ancora regnare con stile, talento e autenticità.

Tanto che, a maggio, ha calcato la Montèes des marches a Cannes con il suo primo film da regista: Eleor the Great, una scelta coraggiosa che dimostra la sua capacità di passare alle megaproduzioni ai progetti più personali e autoriali.

L'attrice Scarlett Johansson alla 78° edizione del Festival di Cannes, il 20 maggio 2025 Credits: Getty Images

In fondo, la regina dei dinosauri… è anche la regina di Hollywood.

