La quintessenza dell’eleganza. Alla prima londinese di “Jurassic Park: La rinascita”, nelle sale italiane dal 2 luglio, l’animale da palcoscenico è lei: Scarlett Johansson. L’attrice, dopo successo del debutto da regista a Cannes, con “Eleanor the Great”, torna a brillare sul red carpet. E lo fa con un abito fasciante rosa glitter, romantico, firmato Vivienne Westwood e una chioma Anni 40.

Credit: Getty Images

Impeccabile in ogni dettaglio, Scarlett Johansson è un’affascinante femme fatale. Trucco leggero, corallo, perfetto per l’estate, e chiome lunghe biondo freddo, che scendono su una sola spalla in onde morbide. Un’acconciatura in stile Old Hollywood che ricorda Rita Hayworth e incornicia il volto dell’attrice con suprema raffinatezza. Che charme!

Insomma, un look divino tra romanticismo e sensualità: da copiare per una serata di gala o una cerimonia.

Leggi anche:

Scarlett Johansson omaggia Grace Kelly al Festival di Cannes 2025