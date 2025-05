Scarlett Johansson sul red carpet di Cannes incanta con una doppia presenza: il suo debutto alla regia con Eleanor the Great e la partecipazione al nuovo film di Wes Anderson, The Phoenician Scheme.

Presentato nella sezione Un Certain Regard, Eleanor the Great ha ricevuto una standing ovation di cinque minuti.

Per il red carpet del film l'attrice ha incantato tutti con un look che è un autentico tributo alla storia del cinema e al glamour senza tempo della Costa Azzurra.

Un abito in chiffon di seta celeste, che ricorda quello indossato dall'iconica Grace Kelly, nel film Caccia al ladro, poco prima di sposare il Principe Ranieri e diventare Principessa di Monaco.

Scarlett non ha invece partecipato al red carpet per la prima di "La trama fenicia" di Wes Anderson. Attesa fino all'ultimo non si è presentata ma in molti sostengono che volesse riservare la sua apparizione alla première del film che la vede debuttare alla regia, per la prima volta a 40 anni.

Così, mano nella mano con il marito Colin Jost, la Diva, ha stregato tutti con la sua allure da principessa.

