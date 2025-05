Non ha deluso le aspettative. Elodie, tra le celebs più attese del Festival di Cannes 2025, è stata una vera diva, dal sapore retrò, nel suo primo tappeto rosso da attrice.

Credit: Getty Images

La cantante è protagonista, insieme a Valeria Golino e Matilda De Angelis, di Fuori, il nuovo film di Mario Martone che ripercorre la storia di Goliarda Sapienza: è la storia di una scrittrice incarcerata e delle sue relazioni con altre detenute.

Credit: Getty Images

Per la Croisette Elodie sceglie l'eleganza sofisticata ma allo stesso tempo semplice di Prada: un abito a colonna in raso opaco nero, lineare e aderente, che avvolge la silhouette. A rendere unico l’outifit, il carré in veletta di pizzo plumetis nero, con un gioco di trasparenze appena accennate.

Credit: Getty Images

Non è la prima volta che Elodie è a Cannes: l’anno scorso è ospite della Cerimonia di chiusura. Allora aveva fatto una scelta più audace, un abito a rete di cristalli di Atelier Versace.

Credit: Getty Images

Elodie Di Patrizi, per tutti Elodie, ha festeggiato il 3 maggio il suo 35° compleanno e si conferma una delle figure più poliedriche del panorama musicale italiano.

Artista capace di spaziare tra musica, cinema e moda, continua a sorprendere e affascinare il pubblico con la sua bellezza e con il suo stile.

Il 4 aprile ha pubblicato il singolo "Mi Ami Mi Odi", brano che ha anticipato e dato il nome al suo quinto album, uscito il 2 maggio.

Dopo il Festival di Sanremo con il brano "Dimenticarsi alle 7", Elodie ha calcato molti altri palcoscenici, come quello del concertone del Primo Maggio a Roma, registrando parecchi sold out.

Oltre alla musica e al cinema, Elodie è anche un'icona di stile. È la nuova brand ambassador del brand di gioielli APM Monaco e i suoi look audaci e sofisticati confermano la sua capacità di dettare tendenze e di esprimere la sua personalità attraverso la moda.

Oggi, Elodie, a 35 anni, continua a scalare vette sempre più alte.

