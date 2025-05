Trent’anni da compiere l’11 settembre, Matilda De Angelis, dal 2016 a oggi, ha fatto parte di 22 produzioni diverse. Un percorso ricco, specchio del suo talento poliedrico. L’attrice si divide tra Tv, musica e grande schermo e ha stregato persino Hollywood con la miniserie The Undoing - Le verità non dette, al fianco di Nicole Kidman.

Al Festival di Cannes, dal 13 al 24 maggio, è protagonista dell’unico film italiano in concorso, “Fuori” di Mario Martone, con Valeria Marino ed Elodie.

La sua carriera nel mondo del cinema comincia sotto la direzione di Matteo Rovere in Veloce come il vento, dove recita accanto a Stefano Accorsi nei panni di una pilota che partecipa al campionato di GT a soli 17 anni. Per questo ruolo si aggiudica il premio come Miglior rivelazione al Taormina Film Fest e la sua prima nomination ai David di Donatello 2017. E tre anni dopo, nel 2020, il David lo vince per L'incredibile storia dell’Isola delle Rose, come Miglior Attrice Non Protagonista. Seguono un successo dopo l’altro fino alla serie La legge di Lidia Poët e La vita da Grandi, il primo lungometraggio di Greta Scarano.

Negli anni lo stile di Matilda vive un’autentica evoluzione, con un tasso di glamour che cresce in proporzione alla sua fama, alla sicurezza e alla consapevolezza di sé.

Candidi (ma non troppo) cut-out

Sui tappeti rossi l'abbiamo vista scegliere linee minimal ed effetti eye-catching, come dettagli cut-out. Il colore prediletto: il bianco. Per esempio, l’abito candido, luccicante, con fiocchi e contrasti neri firmato Giorgio Armani sul red carpet di Rapiniamo Il Duce al Rome Film Festival 2022 le sta d’incanto.

Maschile sexy

Il suo stile, già iconico, abbraccia anche i look mannish, scelti da sempre più vip – come Monica Bellucci - anche sul tappeto rosso. Grintosissima in Versace alla Festa del cinema di Roma 2024: blazer lungo di pelle nera abbinato alla camicia bianca e ai leggings neri con staffa trattenuti sotto le décolleté di raso con fiocco e placca con il simbolo della medusa.

E che dire dello stile power lady con outfit sexy ma rigoroso, abbinato a un caschetto lungo shiny a metà sfoggiato alla première milanese de La vita da Grandi? Da manuale! È un coat-dress doppiopetto pied-de-poule, con spacco, di McQueen, con camicia bianca, colletto preppy e sandali plateau Anni 40.

Più semplice, ma con quel tocco di immancabile chicness, alla sfilata autunno-inverno 2024-2024 di Lowe: l'attrice porta con suprema eleganza pantaloni grigi a gamba larga in bilico tra maschile e femminile, con un fit morbido e accogliente: un passepartout per comporre un perfetto look genderless.

Prada per il grande pubblico

Uno dei suoi brand preferiti è Prada, che l’ha vestita a Sanremo 2021, dov’era co-conduttrice. Sul palco dell’Ariston i tre look ne hanno ben definiscono la personalità: un abito noto nero pura luce, ricoperto di paillettes nere con dettagli di strass sullo scollo e in vita; un pigiama in kid mohair grigio impreziosito da un ricamo ramage e un abito bordeaux in radzmire dall’ampia gonna a palloncino drappeggiata e le maniche a fiocco.

Amata per la sua naturalezza

Matilda De Angelis, oltre che per il talento e per il look, si distingue anche per la sua sincerità. Si è spesso mostrata senza trucco, parlando anche di problematiche importanti come l'acne e la salute mentale. Messaggi di body positivity che hanno spopolato sui social: “L’imperfezione è forza”, sostiene. Ovazione.

