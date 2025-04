David di Donatello 2025, tutte le nomination

Manca un mese esatto alla 70esima edizione dei David di Donatello 2025. Uscite le nomination il 7 aprile, partono i pronostici su chi saranno i vincitori della statuetta d’oro il prossimo 7 maggio 2025.

Guidano la corsa Parthenope di Paolo Sorrentino e Berlinguer – La grande ambizione di Andrea Segre, con ben 15 candidature ciascuno. Il primo racconta in modo intenso e romantico la città del regista, Napoli, e la vita di una giovane donna, Parthenope, che attraversa cinquant’anni di trasformazioni interiori e sociali. Per la sua interpretazione Celeste Dalla Porta è candidata alla statuetta come Miglior Attrice Protagonista e Luisa Ranieri come Miglior Attrice Non Protagonista.

Celeste Dalla Porta, candidata come Miglior Attrice Protagonista per Parthenope

Berlinguer – La grande ambizione porta al cinema la figura del segretario del PCI Enrico Berlinguer, disegnandone un ritratto personale e pubblico e intrecciando la storia politica con il ricordo collettivo. Nei panni del Segretario Elio Germano ha dato vita a un ruolo che gli ha fatto guadagnare la nomination come Miglior Attore Protagonista e Roberto Citran, in quelli di Aldo Moro, come Miglior Attore Non Protagonista.

Elio Germano, candidato come Miglior Attore Protagonista per Berlinguer - La grande ambizione

Si aggiudicano 14 nomination Vermiglio di Maura Delpero, vincitrice del Gran Premio della Giuria alla Mostra del Cinema di Venezia lo scorso anno, e la serie-film L’arte della gioia di Valeria Golino, una storia di stampo femminile dai caratteri sensuali e ribelli, che attraversa il Novecento nella trasposizione del romanzo postumo di Goliarda Sapienza.

Il David degli Spettatori è assegnato a Diamanti di Ferzan Ozpetek.

Ecco l’elenco delle nomination principali:

Miglior film: Berlinguer - La grande ambizione di Andrea Segre, Parthenope di Paolo Sorrentino, Il tempo che ci vuole di Francesca Comencini, L'arte della gioia di Valeria Golino, Vermiglio di Maura Delpero.

Migliore attrice protagonista: Barbara Ronchi per Familia; Romana Maggiora Vergano per Il tempo che ci vuole; Tecla Insolia per L’arte della gioia; Celeste Dalla Porta per Parthenope; Martina Scrinzi per Vermiglio.

Migliore attrice non protagonista: Geppi Cucciari in Diamanti; Tecla Insolia per Familia, Valeria Bruni Tedeschi per L’arte della gioia; Jasmine Trinca per L’arte della gioia; Luisa Ranieri per Parthenope.

Miglior attore protagonista: Elio Germano in Berlinguer – La grande ambizione; Francesco Gheghi in Familia; Fabrizio Gifuni in Il tempo che ci vuole; Silvio Orlando in Parthenope; Tommaso Ragno in Vermiglio.

Miglior attore non protagonista: Roberto Citran in Berlinguer – La grande ambizione; Francesco Di Leca in Familia; Guido Caprino in L’arte della gioia; Pierfrancesco Favino in Napoli – New York; Peppe Lanzetta in Parthenope.

Miglior regia: Andrea Segre per Berlinguer - La grande ambizione, Francesca Comencini per Il tempo che ci vuole, Valeria Golino per L'arte della gioia, Paolo Sorrentino per Parthenope, Maura Delpero per Vermiglio.

Miglior esordio alla regia: Edgardo Pistone per Ciao bambino, Margherita Vicario per Gloria!, Loris Lai per I bambini di Gaza, Gianluca Santoni per Io e il Secco, Neri Marcorè per Zamora.

Migliore sceneggiatura originale: Andrea Segre e Marco Pettenello per Berlinguer - La grande ambizione, Enrico Maria Artale per El Paraiso, Margherita Vicario e Anita Rivaroli per Gloria!, Francesca Comencini per Il tempo che ci vuole, Paolo Sorrentino per Parthenope, Maura Delpero per Vermiglio.

Migliore sceneggiatura non originale: Gianni Amelio e Alberto Taraglio per Campo di Battaglia; Francesco Costabile, Vittorio Moroni e Adriano Chiarelli per Familia; Roberto Proia per Il ragazzo dai pantaloni rosa; Valeria Golino, Francesca Marciano, Valia Santella, Luca Infascelli e Stefano Sardo per L’arte della gioia; Gabriele Salvatores per Napoli - New York.