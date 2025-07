Il diavolo veste Prada 2, ecco come sono cambiati i look di Miranda e Andy

Il diavolo è tornato. Sui social è un tripudio di immagini che arrivano dal set newyorkese de Il diavolo veste Prada 2, attesissimo sequel del cult degli anni Duemila. Sono passati quasi vent’anni da quando la temutissima direttrice della rivista di moda Runway, Miranda Priestly, e la timida stagista, Andy Sachs, hanno dato lezioni di stile (e non solo) alle donne in carriera di tutto il mondo.

Ma come sono cambiate le due protagoniste dopo tutto questo tempo?

Meryl Streep sul set de Il diavolo veste Prada 2006

A raccontarlo sono le foto dei look indossati durante le riprese iniziate pochi giorni fa (il film arriverà nelle sale a maggio dell’anno prossimo).

Bentornata Myranda “la terribile”

Meryl Streep non ha deluso le aspettative dei fan della commedia. Basta dare uno sguardo al primo outfit impeccabile che ha indossato tra le strade della City per dire: “lo stile Priestly è tornato”.

Da sinistra verso destra: Il diavolo veste Prada – Meryl Streep (2006); Meryl Streep sul set de Il diavolo veste Prada 2 il 23 luglio 2025 a New York Credits: Getty Images, AGF

Già nel primo film, una Miranda più giovane emanava l’eleganza matura della donna di potere. Oggi la vediamo in trench beige, pencil skirt in pelle e blusa morbida color prugna. Immancabili le décolleté alte e gli occhiali da sole con lenti scure. E poi i gioielli, semplici e raffinati. Mentre il personaggio interpretato dal premio Oscar Meryl Streep non perde il suo piglio snob, che cosa è successo negli anni all’impacciata Andy?

Addio a Andy “timida stagista”

Dimenticate pure la stagista intimorita che si nasconde dietro la sua frangetta, con il telefono perennemente incastrato tra la spalla e la guancia per rispondere alle telefonate della capa Miranda.

Da sinistra verso destra: Anna Hathaway sul set di Il diavolo veste Prada nel 2006, Anne Hathaway sul set de Il diavolo veste Prada 2 il 21 luglio 2025 Credits: Getty Images

Lo sguardo basso e il passo incerto della giornalista alle prime armi hanno lasciato spazio alla falcata sicura di una donna in carriera – anche lei sempre attaccata al telefono - in completo gessato gilet-pantalone.

Anne Hathaway è stata vista sul set de Il diavolo veste Prada 2 il 22 luglio 2025 a New York City. Credits: Getty Images

È sempre di corsa nel traffico di New York, ma la sua postura lascia intuire che di strada ne deve aver fatta dal finale del primo film: quell'addio a Runway per passare al debutto in un importante quotidiano di New York.

Anne Hathaway è stata vista sul set de Il diavolo veste Prada 2 a Chelsea il 21 luglio 2025, a New York. Credits: Getty Images

E c’è un look in particolare che sembra essere proprio uno spoiler della nuova trama. Andy in maxi dress a quadretti, sandali platform e cappello a secchiello con una valigia in mano e... un portabiti con la scritta Runway, un dettaglio che fa pensare a un probabile ritorno nella redazione da cui era partita.

Si vedrà. Di sicuro c’è da prendere appunti sulle tendenze del 2026. Perché il diavolo sta tornando.

