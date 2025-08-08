Sette fragranze al fico che sanno d’estate
Il frutto che matura in agosto è protagonista di accordi insoliti, golosi e solari
La pianta tipica del Mediterraneo non solo è simbolo di fortuna e abbondanza ma è anche sinonimo di bella stagione: il suo aroma infatti riporta inevitabilmente ai luoghi in cui cresce spontaneo, al sole e al mare e alla siesta sotto le sue fronde ombrose. A livello olfattivo, evoca una singolare freschezza verde, con un sottofondo legnoso e una parte dolce e cremosa: il suo sentore è ricreato associando varie molecole dato che dalla pianta vera e propria si estrae unicamente un’assoluta dall’aroma erbaceo e legnoso che è estremamente rara quanto irritante e quindi impiegata molto di rado e in minima percentuale.
In profumeria, l’utilizzo del fico è relativamente recente dato che è solo negli anni Ottanta che Givaudan lancia lo Stemone, una molecola artificiale che si avvicina all’aroma della foglia della pianta. È infatti nel 1996 viene creata la prima eau de toilette al fico, Philosykos di Diptyque, nata dall’estro del naso Olivia Giacobetti che voleva appunto realizzare un’omaggio al viaggio in Grecia dei fondatori del marchio francese. Da allora il mitico frutto è stato interpretato in modi molto diversi, con sfaccettature più golose e gourmand, che ne esaltano il lato fruttato, oppure fresche e marine o persino boisé a ricordare il legno dell’albero vero e proprio.
Figuier Eden di Armani Privé è un’ode al frutto simbolo del Mediterraneo: lussuoso e opulento, si apre con vibranti note agrumate e accenti di pepe rosa, che svelano un cuore vellutato di fico verde con tocchi cipriati di iris e calde sfumature boisé.
Il sapore latteo del fico si mescola alla parte più verde e legnosa e al cedro bianco: Philosykos di Diptyque regala un ritratto unico e completo della mitica pianta.
Ispirato alla dolce vita estiva in Costa Azzurra, Dioriviera di Dior abbina note di rosa e fico, un duo solare e irresistibile che da’ vita a una fragranza allegra e luminosa.
Fig fever di Hermetica racconta una calda e assolata giornata estiva grazie all’abbinamento della molecola di foglia di fico combinata a estratto di ribes nero, bergamotto e sfaccettature ambrate.
Aria e vento tiepido, il profumo delle foglie e dei frutti: Premier Figuier di L'Artisan Parfumeur è un’ode al fico, che ricrea abbinando note fruttate di pesca al sentore cremoso di mandorla e nocciolo.
Grazie al mélange inaspettato di cedro, limone, zafferano, ouzo, fico e muschio vellutato Hydra Figue di Miller Harris racconta l’atmosfera selvaggia dell’affascinante isola greca.
Ispirato al giardino di Ninfa, fuori Roma, Ninfeo Mio di Goutal Paris abbina le note verdi di fico alla corteccia di limone e al sentore verde e frizzante del Galbano.
Leggi anche:
Contenuti consigliati
- Fashion
Vite in passerella: Adut Akech, la "sopravvissuta" della moda
Icona di bellezza e multiculturalità, Adut Akech e la sua favola incantano il fashion system
- Fashion
Non chiamiamoli “copricostume”
Statement di stile, veri e propri outfit che accompagnano l'arrivo in spiaggia o il lunch sotto il pergolato. Dal kaftano alla camicia oversize, ecco i modelli più nuovi e come indossarli
- beauty
8 travel kit che semplificano la beauty routine in viaggio
Piccoli e compatti, racchiudono tutti i must have per prendersi cura di viso e corpo
- fashion
Camicia da uomo, il grande classico dell’estate
Da Bottega Veneta a Giorgio Armani, per gli stilisti è un must-have
- beauty
Scottature solari, cosa fare per lenire la pelle
Per dare sollievo alla cute irritata è d’obbligo puntare subito su rimedi intensamente idratanti
- Entertainment
Charlize Theron: “La mia nuova vita a 50 anni (con leggerezza)”
L’attrice sudafricana compie 50 anni e ci insegna come l’età sia solo un costrutto sociale
- Beauty
Acque profumate, le più nuove e fresche per l’estate
Perfetta alternativa all’eau de toilette
- fashion
Scarpe da spiaggia, tutti i modelli per essere chic sul bagnasciuga
Infradito o ciabatte, in gomma o in tessuto, con tacco o ultrapiatte
- fashion
Lo scialle è tornato. L'accessorio irrinunciabile nelle sere d'estate
In leggera seta, ricamato o in lurex. Considerato anonimo e utile solo per coprire le spalle, ora rivendica il suo posto come il più ricercato della stagione
- Living
I segreti della Kombucha, la bevanda dell’estate
Da bere alcol-free con ghiaccio o in versione cocktail, ecco la bibita (fermentata) che si può preparare anche a casa
- Fashion
Moda, il ballo dei debuttanti: Demna, l’outsider
Storia di uno dei più influenti designer: il georgiano Demna Gvasalia
- Living
L’intreccio nel design: un gesto umano che trasforma natura in cultura
L’intreccio è l’arte del legare: tra materia e idea, tra tradizione e modernità
- Lifestyle
Anguria, un frutto che diventa mood dell’estate
Dalla moda al make-up, fino ai giochi, alle auto e ai cocktail
- entertainment
Vite in passerella: Bianca Balti, la guerriera della moda
Storia di una delle supertop più conosciute al mondo, tra passerella e vita privata
- fashion
Parei: i segreti per “annodarli” con stile
Non c'è vacanza senza pareo. Un capo che ha avuto la capacità di trasformarsi grazie alla sua versatilità. Da capo da spiaggia a trend (anche) cittadino
- Fashion
Milano Fashion Week, gli appuntamenti di settembre
È stata pubblicata la prima bozza del calendario delle sfilate milanesi dedicate alle collezioni femminili Primavera/Estate 2026
- Lifestyle
Ecco tutti i segreti del vero spritz
Le origini e la ricetta originale
- beauty
Pelle grassa, come prendersene cura in tre semplici passaggi
Ecco cosa fare per purificarla con delicatezza
- Fashion
Estate: vestiamoci di bianco
Dal tessuto sangallo, al pantalone total white, fino al bikini candido. Ecco tutte le declinazioni del colore delle vacanze nelle collezioni Primavera/Estate 2025
- Entertainment
Gigi Hadid e Bradley Cooper: matrimonio in vista?
L'attore sarebbe intenzionato a sposare la modella con la quale si frequenta da almeno due anni.
- Lifestyle
Yves Saint Laurent, ad Arles una mostra celebra il dialogo tra moda e fotografia
Il lato più intimo e inedito dello stilista si svela in Yves Saint Laurent et la photographie
- beauty
Scalp-care, ecco perché prendersi cura del cuoio capelluto
Shampoo e balsamo ma anche sieri e maschere coccolano lo scalpo
- Fashion
La valigia dell'estate: 10 capi che non possono mancare
Le vacanze sono dietro l'angolo ed è tempo di pensare alla valigia per il mare