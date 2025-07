Helen Mirren, 80 anni da Regina tra film iconici e amore per l'Italia (e per i pomodori del suo orto)

A 80 anni, Helen Mirren continua a sfidare ogni cliché sull’età.

Sfila a Cannes con capelli argentati raccolti, posa per campagne beauty e si diverte a sorprendere, come quando ha guidato un’auto da corsa nei film della saga Fast & Furious o ha accettato il ruolo della cattiva Hespera in Shazam!

Mai scontata, di classe ma soprattutto libera di mostrarsi sempre per ciò che è.

“L’età? È solo un numero,” ha detto in un’intervista, “e io quel numero voglio viverlo fino in fondo”.

Credit: Getty Images

Una carriera costellata di stelle e ruoli memorabili

Oltre al trionfo in The Queen, la carriera di Helen Mirren è un mosaico di ruoli memorabili che attraversano generi, decenni e confini.

Acclamata interprete teatrale della Royal Shakespeare Company, è riuscita a portare la stessa profondità anche al cinema, passando con disinvoltura dal dramma con The Madness of King George, Gosford Park, al crime con un ruolo da protagonista in Prime Suspect, dove interpreta la detective Jane Tennison, personaggio rivoluzionario nella serialità anni ’90.

È una delle poche attrici ad aver conquistato la “Triple Crown of Acting”: Oscar, Emmy e Tony Award, simbolo di una versatilità rara e di una dedizione totale all’arte. E oggi, a 80 anni, continua a lavorare con lo stesso entusiasmo di sempre.

Credit: Getty Images

Amore italiano, tra ulivi e tramonti

Da oltre trent’anni è legata a Taylor Hackford, regista americano che ha sposato nel 1997.

Con lui condivide un angolo di paradiso tutto italiano, una masseria in Puglia, tra le campagne di Tiggiano, affacciata sull’Adriatico.

Da Londra al Salento, il passo non è breve, ma per Helen è stato naturale.

In una tenuta immersa tra ulivi, muretti a secco e silenzi, la Mirren ha trovato un angolo di pace e riservatezza dove coltivare le sue passioni.

Credit: Getty Images

Il tratto più sorprendente? L'attrice coltiva un vero orto.

Pomodori, zucchine, melanzane, peperoncini e piante aromatiche sono il suo piccolo regno.

Helen si dedica personalmente alla cura del terreno: “Coltivare un orto è una delle cose più soddisfacenti che esistano,” ha raccontato in varie interviste. “Mi insegna la pazienza e il valore delle piccole cose.”

Non è raro vederla al mercato del paese con il cappello di paglia e la sporta in mano, o al bar per un caffè, lontana anni luce da Hollywood.

“In Italia ho trovato la mia vera dimensione,” ha dichiarato.

“Lentamente, con gusto. Qui si vive con grazia.”

Ma la Mirren ha preso parte attiva alla vita del territorio, promuovendo eventi culturali, contribuendo alla riapertura di un cinema locale e diventando una sorta di ambasciatrice d’eccezione del Salento all’estero.

Così, tra un red carpet e una passata di pomodoro fatta in casa, Helen Mirren ci insegna che la vera nobiltà non è negli Oscar ma nel modo in cui si vive.

