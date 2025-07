Julia Roberts e George Clooney, amici da 25 anni e... mai un flirt?

Julia e George, amici da una vita. Le due star di Hollywood, che sono attese sul red carpet del prossimo Festival di Venezia, sono una coppia più che consolidata da anni, dentro e fuori dal set.

Fotogramma di “Ocean's Eleven” con Julia Roberts e George Clooney © 2001 Warner Brothers Credit Agf

Galeotto fu Ocean’s Eleven (rifacimento di Colpo grosso del 1960) il film che nel 2001 li vede interpretare insieme con Brad Pitt, Andy Garcia, Matt Damon e Don Cheadle un gruppo di ladri che organizza il colpo del secolo a Las Vegas. Il feeling tra Julia Roberts e George Clooney nasce davanti a un hamburger ordinato durante le riprese, un pranzo frugale consumato seduti sul pavimento dell’hotel, che si è trasformato in una lunghissima chiacchierata.

George Clooney e Julia Roberts al 69° Festival di Cannes Credit Getty Images

Da quel momento non si sono mai persi di vista. Nel 2002 George sceglie Julia per il suo esordio da regista in Confessioni di una mente pericolosa, mentre nel 2016 i due portano a Cannes il thriller finanziario Money Monster.

Julia Roberts e George Clooney alla première di "Ticket To Paradise" a Los Angeles, California, 2022 Credit Getty Images

E poi in Ticket to Paradise, nel 2022, recitano per la prima volta insieme in una commedia romantica. Ed è proprio durante le riprese di questo film (che si sono allungate anche a causa del Covid) che il loro rapporto si è rafforzato. Nella trasferta australiana, infatti, mentre George era in compagnia di Amal e i piccoli Ella e Alexander, Julia era lontana dai suoi cari, ma è stata “salvata dalla solitudine proprio dall'affetto della famiglia Clooney al completo” come lei stessa ha dichiarato. "Eravamo come in una bolla – aveva spiegato l’attrice in una intervista - ed è stato il periodo più lungo che io abbia vissuto lontano dalla casa. Non credo di aver trascorso così tanto tempo da sola da quando avevo 25 anni".

George Clooney e Julia Roberts al “Jimmy Kimmel Live” a Los Angeles, California, 2022 Credit Getty Images

Nessun flirt?

Legati da un affetto sincero da 25 anni, George e Julia non sono mai caduti nel cliché del flirt tra vecchi amici. Tanto che per girare la scena del loro unico bacio in Ticket to Paradise “ci sono volute 80 riprese" come hanno raccontato, tra una risata e l’altra. E dopo il bacio... amici come prima!

