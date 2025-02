Chi vince cosa? È toto scommesse per l’assegnazione degli Oscar francesi, i César. Presieduta da Catherine Deneuve, la cinquantesima Cérémonie des César è in programma venerdì 28 febbraio, in diretta dall'Olympia di Parigi.

A ricevere il premio alla carriera è Julia Roberts

Divenuta una star planetaria a soli 23 anni, con l'indimenticabile “Pretty Woman” al fianco di Richard Gere (1990), l’attrice ha segnato la storia delle commedie romantiche e ha ottenuto un Premio Oscar per il suo ruolo in "Erin Brockovich" nel 2001. A 57 anni, resta uno dei volti più celebri e apprezzati del cinema Usa, oltre ad essersi distinta per il suo impegno nel settore umanitario e la tutela dell'ambiente. Ora per lei il Césan d’honneur, insieme al regista greco-francese Costa-Gravas.

C’è attesa per il look dell’attrice

Lo stile della Roberts è caratterizzato prevalentemente da look d'impronta maschile. Indimenticabile l'outfit Armani che indossò ai Golden Globes del 1990: un completo da uomo con tanto di camicia e cravatta, che fece storia. Il suo fascino l’ha elevata a richiestissima testimonial beauty, da Chopard a Lancôme. Negli ultimi anni è affiancata dalla stylist Elizabeth Stewart, che ha creato per lei look davvero audaci, anche gambe scoperte.

Il Conte di Montecristo e gli altri film favoriti

Il Conte di Montecristo di Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte, interpretato da Pierre Niney guida la corsa dei César con 14 nomination, tra cui le prestigiose "Miglior film", "Miglior regia", "Miglior attore" per Pierre Niney, "Miglior adattamento", "Miglior fotografia", "Miglior colonna sonora originale" e "Miglior montaggio".

Il film è tratto dal feuilletton a puntate di Alexandre Dumas, il classico della vendetta della letteratura francese, il romanzo che insieme a "I tre moschettieri" ha reso lo scrittore celebre nel mondo. Nel cast anche l'italiano Pierfrancesco Favino nel ruolo dell'abate Faria.

Il film di Gilles Lellouche, L'amore folle ha raccolto 13 nomination e il musical Emilia Perez di Jacques Audiard ne ha ottenute 12.

Le cinque pellicole in corsa come Miglior Film sono quindi: Il conte di Montecristo, Emilia Pérez, L’orchestra stonata, La storia di Souleymane, L’uomo nel bosco.