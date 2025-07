Pelle grassa, come prendersene cura in tre semplici passaggi

Eccesso di sebo, in particolare nella zona di fronte, naso e mento, pori dilatati e imperfezioni sono caratteristiche della pelle grassa, una condizione che può essere determinata dalla genetica così come da squilibri ormonali. Spesso il primo istinto è quello di puntare su prodotti sgrassanti e aggressivi che lasciano la sensazione di pelle che «tira», piacevole solo finché non ci si rende conto di quanto in realtà sia controproducente. L’epidermide, infatti, privata degli oli naturali che le fanno da barriera, finisce per produrne ancora di più proprio per proteggersi, mostrando anche sintomi d’irritazione come rossore e imperfezioni. Ecco perché la skincare routine corretta è fondamentale sia per tenere sotto controllo la produzione sebacea che per mantenere la pelle in salute.

La detersione deve essere delicata

È lo step più importante di ogni rituale di cura della pelle, perché la prepara ai passaggi successivi. Nel caso di cute grassa, al mattino dovrebbe essere sempre eseguita con un cleanser delicato, meglio se povero di tensioattivi e non schiumogeno perché meno aggressivo. La sera, se si indossa il trucco, per essere certi di aver rimosso ogni particella di pigmento, si può utilizzare un balsamo o un olio da risciacquare attentamente con l’aiuto di un secondo detergente delicato, in modo da rimuoverne completamente ogni residuo grasso.

Mai rinunciare all’idratazione

Si potrebbe pensare che la pelle grassa non abbia bisogno di nutrimento quando in realtà è vero l’esatto contrario: la presenza di sebo in eccesso non significa, infatti, che si può saltare la crema. Che, al contrario, va semplicemente scelta in versione leggera, non occlusiva e rigorosamente oil free, da applicare dopo un siero a base di acido ialuronico e niacinamide, perfetta per lenire gli arrossamenti lasciati da brufoletti e imperfezioni. In alternativa, se il caldo è molto intenso e non si riesce a individuare il prodotto dalla texture giusta, si può vaporizzare uno spray idratante, seguito sempre dal siero e da un’emulsione fluida che, insieme, non non appesantiscono ma permettono di apportare il giusto grado di idratazione.

Peeling e trattamenti seboregolatori

Per evitare la comparsa di brufoli e comedoni e rimuovere cellule morte e sebo in eccesso è fondamentale ricorrere a un peeling con acido salicilico o a una maschera purificante, per esempio a base di argilla, da fare una o due volte a settimana. Esfoliare è importante ma è bene farlo con delicatezza: meglio evitare i gommage abrasivi e utilizzare piuttosto prodotti a base di betaidrossiacidi o enzimi che rinnovano senza creare frizioni. Al mattino, poi, è d’obbligo stendere il fotoprotettore dato che alcuni ingredienti possono risultare fotosensibilizzanti.

Pelle grassa, come prendersene cura in tre semplici passaggi











Dalla texture leggera, Vinopure Siero con Acido Salicilico di Caudalie riduce le imperfezioni, libera i pori e affina la grana della pelle grazie a un mix di acido salicilico naturale, polifenoli e niacinamide.

Hydra Beauty Micro Serum di Chanel è un siero fresco che aiuta a rinforzare la barriera cutanea idratandola e rimpolpandola grazie a speciali microsfere che racchiudono estratto di camelia bianca, zenzero dal potere antiossidante e acido ialuronico.

Hydra Essentiel Matte Gel di Clarins è un idratante leggero dalla texture gel arricchito con acido ialuronico ed estratti botanici che rimpolpano e opacizzano la pelle.

Water Bank Gentle Gel Cleanser di Laneige è un detergente delicato che purifica e protegge l’epidermide grazie al mix di acido ialuronico blu che rafforza la barriera cutanea, allantoina lenitiva, e un complesso di aminoacidi nutrienti.

Silk Peeling Powder di Sensai è un esfoliante in polvere dall’azione enzimatica che, miscelato all’acqua, crea una schiuma che rimuove impurità e cellule morte con delicatezza, lasciando la pelle morbida e levigata.

Radiant Glow Express Mask di Sisley è una maschera di pulizia all’argilla rossa dal potere assorbente associata a estratti botanici e oli essenziali di rosmarino e camomilla che insieme permettono di eliminare le impurità illuminando l’incarnato spento.

Ricco di vitamine e antiossidanti, Priming with a Hydrating Fluid di Valmont è un fluido idratante leggero da vaporizzare sul viso prima della routine di cura quotidiana che mescola aloe vera, amamelide lenitiva e olivello spinoso rivelatore di luminosità.

