Se c’è una categoria di prodotti che, negli ultimi anni, si è evoluta di più è probabilmente proprio quella delle creme solari. Le texture dense e pastose di una volta, decisamente poco piacevoli, hanno lasciato spazio a prodotti che si adattano a tutti i tipi di pelle, con un occhio di riguardo anche a chi, per esempio, ha una cute molto sensibile e reattiva, propensa a sviluppare macchie scure oppure acneica.

Questo cambiamento è dovuto non solo all’esigenza di creare prodotti dal tocco piacevole ma anche dal fatto che l’SPF non è un cosmetico come gli altri, dato che permette di difenderci dalle conseguenze negative degli UV. In particolare, gli UVA, in grado di penetrare a fondo nelle cellule dell’epidermide fino a poterne danneggiare il DNA. Questi raggi sono presenti sempre, anche quando il cielo è coperto di nuvole, motivo per cui, se siamo all’aperto (sì, anche in inverno) è d’obbligo indossare la fotoprotezione.

Luisa Beccaria SS25 Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Il sole, anche se fonte di benessere e buonumore, provoca poi il fotoinvecchiamento, perché induce una perdita di elasticità e idratazione che porta alla formazione di rughe e dscromie. Motivo per cui, stendere la crema solare è anche un gesto di bellezza irrinunciabile, reso piacevole dalla disponibilità, sui banchi di farmacie e beauty store, di trattamenti adatti a tutte le esigenze, che abbinano filtri leggerissimi di ultima generazione, che si fondono con l’incarnato e vengono assorbiti rapidamente, a ingredienti che si prendono cura del viso.

Se l’acido ialuronico è ormai incluso in ogni formulazione, per le sue proprietà idratanti, non mancano trattamenti specifici, che puntano a illuminare grazie a vitamina C, perfetta per prevenire e attenuare le macchie, e niacinamide dal potere lenitivo e antirossore, indicata per chi presenta i segni lasciati da brufoli e imperfezioni.

Chi ha una cute particolarmente delicata può invece affidarsi poi a prodotti che racchiudono filtri minerali, che non hanno mai goduto di grande popolarità, proprio perché la loro stessa natura li rendeva di difficile assorbimento e propensi a lasciare un’antiestetica patina bianca.

Ora invece, le emulsioni a base di ossido di zinco e biossido di titanio sono fluide, fresche e trasparenti. Dato che non vengono assorbite dalla pelle, ma funzionano piuttosto come una sorta di specchio che riflette i raggi solari invece di assorbirli come la controparte chimica, sono meno propensi a causare irritazioni e reazioni allergiche.

Ha una formula in siero innovativa che protegge da UVA, UVB e inquinamento UV Expert Supra Screen Invisible UV Serum SPF50 di Lancôme che combatte il fotoinvecchiamento e riduce macchie e linee sottili grazie al mix di niacinamide, vitamina E e tarassaco da green tech.

Sun Illuminating Cream SPF50 di Lancaster racchiude il complesso Glow Booster e Sun Repair System che non solo proteggono dagli ultravioletti e infrarossi ma rafforzano la resistenza della pelle a danni futuri. La texture leggera e ultrasensoriale offre un’idratazione immediata e duratura.

The Sunscreen SPF50 di Augustinus Bader è una protezione solare leggera e ad ampio spettro con TFC8® e Trigger Factor Complex che rigenera la pelle prevenendo e riducendo i segni visibili dell’invecchiamento cutaneo.

Hydro UV Defense Ex SPF50 di Laneige racchiude centella asiatica e acqua minerale ionizzata che idratano, leniscono e rafforzano la barriera cutanea mentre i filtri UV prevengono scottature solari e invecchiamento.

Environmental Shield Superactive Moisturizer SPF50 di Murad è un trattamento multitasking che idrata intensamente, illumina la pelle grazie alla vitamina C di di ultima generazione e la difende dai raggi UV. La texture leggera dona un finish naturale e luminoso, perfetto anche sotto il trucco.

Barrier Protect Mineral Sunscreen con SPF30 di Paula's Choice è estremamente delicata e adatta ad essere usata anche da chi ha una pelle sensibile e soffre di rossori. Con allantoina e centella asiatica, dall’effetto antiossidante e lenitivo.

Shadedrops Mineral Milk Sunscreen SPF30 di Summer Fridays è una protezione minerale leggera con vitamine e antiossidanti che protegge dai raggi solari migliorando al tempo stesso l’aspetto della pelle. Inoltre, la sua formula è rispettosa della barriera corallina.

