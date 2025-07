Come indossare il Vichy: il quadratino francese che fa subito chic

È amato da moda, cinema e celebs. È giocoso e a quadretti bicolor. È il Vichy, il pattern che spopola nei guardaroba glamour di dive e teste coronate. Must have nelle collezioni dei maggiori brand, questo tissu è perfetto per tifare a Wimbledon o per un pomeriggio a New York. Chiedete a Dua Lipa

Tra gli Anni 20 e 30 nel mondo della moda spunta un motivo sfizioso, caratterizzato da quadretti bicolore e sbarazzini: il Vichy. Nato in Malesia ed arrivato in Europa nel ‘700, questo pattern diventa famoso, però, come prodotto francese. Il nome originario, infatti, è gingham, ma i francesi scelgono di dargli il nome della località Vichy dove, secondo loro, ha preso vita.

La stampa dall’allure bon ton comunica profumi e sensazioni provenzali ed è entrata nell’immaginario collettivo grazie alle dive del cinema che lo hanno indossato dentro e fuori dal set.

Star… in Vichy

Negli Anni 50, la delicata e raffinata Audrey Hepburn indossa i quadrettini in abiti dallo scollo a barchetta e pantaloni capri dai colori pastello. Un’eleganza innata, che si manifesta anche nelle mises scelte nei momenti privati.

L'attrice Audrey Hepburn scrive una lettera a Palme Grove, 1955; Audrey insieme al marito, l'attore americano Mel Ferrer, mentre ara un vigneto in Italia, 1955 Credits: Getty Images

Dalla bellezza less is more di Audrey Hepburn a quella prorompente di Brigitte Bardot. Nel film Voulez-vous danser avec moi? del 1959, la regina di Saint Tropez indossa una gonna a ruota a quadretti blu e bianchi. Il risultato? Il motivo diventa un cult. Ma BB non si ferma qui! Anche nella pellicola Les Peutroleues del 1971, l’attrice incanta set e pubblico con vestito, cappello e ombrellino coordinato Vichy bianco e rosa da perfetta donna del west in versione confetto. Non contenta, Brigitte decide di sposarsi con l'attore Jacques Charrier in Vichy, con un abito di Jacques Esterel. Sposa quadrettata sposa fortunata?

L'attrice Brigitte Bardot con Dario Moreno sul set del film Voulez-vous danser avec moi, 1959; BB al suo matrimonio con Jacques Charrier, 1959; l'attrice sul set de Les Petroleuses, 1971 Credits: Getty Images

E oggi le più grandi star potrebbero mai rinunciare al Vichy? Certo che no! Così, questa stampa conquista anche lo streetwear e i red carpet. Dua Lipa e Selena Gomez scelgono completini in bianco e nero con crop top e minigonna: la prima strizza l’occhio al look di Britney Spears in Baby One Time, sfoggiando un top a manica lunga e una gonnellina a pieghe dalle venature azzurro scuro, mentre la seconda punta su manica corta e miniskirt con balza. La socialite americana Olivia Palermo sceglie la stessa palette colori ed opta per top senza maniche e scollo a barchetta, che cade su una gonna lunga con lo stesso pattern. Il quadretto, qui, è over.

La cantante Selena Gomez; La socialite Olivia Palermo; La cantante Dua Lipa Credits: Getty Images

Abito azzurro per la più grande fashionista del cinema, Sarah Jessica Parker, celestiale in un abitino con bustino e gonna ampia al polpaccio. Stessa lunghezza, ma taglio stretto che segue le linee del corpo, per il vestito indossato dalla cantante Olivia Rodrigo a Wimbledon, che sceglie un abito con colletto e manica corta abbottonato sul davanti. Uno stile bon ton reso vivace dal gioco bianco e rosso del Vichy, che dona un tocco energico al look perfetto per tifare al torneo di tennis più ambito. E chi ama il rosa? Può seguire l’esempio di Margot Robbie, che, in alcune scene del film Barbie, indossa un abito con gonna a ruota dai grandi quadretti white&pink, perfetto per cantare “I’m a Barbie girl, in a Barbie world”.

L'attrice Sarah Jessica Parker; La cantante Olivia Rodrigo; L'attrice Margot Robbie sul set del film Barbie Credits: Getty Images

Cappottini a quadretti per Anna Wintour e Bella Hadid. L’ex direttrice di Vogue America sceglie le tonalità del verde, per un capo impreziosito da decorazioni a pappagallo. La modella, invece, gioca con uno spolverino dalle tonalità terra, abbinato a canotta e gonna in denim, per un mix and match dallo spirito sporty chic. Chi ama i pantaloni può prendere esempio da Amal Clooney: a passeggio per New York, l’avvocato sfoggia un modello alla caviglia con Vichy bianco e nero, dando vita a un look sofisticato da perfetta donna in carriera dell’Upper East Side.

L'ex Direttrice di Vogue America Anna Wintour; L'avvocato e moglie di George Clooney, Amal Clooney; La modella Bella Hadid Credits: Getty Images

Quadretti… regali

I quadretti bicolor sono da sempre avvolti da un’aura di romanticismo, un mood perfetto per vestire anche le esponenti delle famiglie reali. Dall’intramontabile Lady Diana in bianco e nero o in fucsia, a Beatrice di York, in total look rosa pastello da perfetta nobildonna delle fiabe, fino a Letizia Ortiz in black& white: il Vichy è un must have nel guardaroba di principesse e regine per vivere eventi importanti con uno stile chic e senza tempo.

Da bluse senza maniche con scollo a barchetta ai pantaloni a vita alta colorati, la Principessa del popolo era stile puro. Sul versante spagnolo, la Regina di Spagna segue perfettamente la scia della mai dimenticata Lady D, con cappottino e gonna dai quadrettini black&white. Il tocco original? Il mega foro che fa intravedere la gamba.

Quando la moda è… Vichy

Le case di moda più prestigiose non si fanno scappare il Vichy. Le collezioni sfoggiano sempre questa fantasia fresca e giocosa, con look vivaci perfetti per affrontare le ultime giornate lavorative e i momenti ludici immersi nei raggi di sole estivi.

Un esempio? Le creazioni romantiche di Luisa Beccaria. Abiti con bustini e gonne lunghe, morbide o a sigaretta, abbracciate da strascichi che cullano il corpo rendendo la figura romantica, dolce e principesca, perfetta per partecipare a un matrimonio di mezza estate. La stampa francese è classica o rivisitata, prendendo forma in quadratini in versione ancora più mignon. Il tocco très très chic? La combo Vichy e fiocchi, très française!

Luisa Beccaria SS25 Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

La couturier milanese Marta Ferri porta tutta la sua classe all’interno delle collezioni create nell’omonimo atelier. I tessuti si tagliano e si cuciono in capi dalle linee raffinate e gli accessori seguono la scia. Tra questi fanno capolino anche quelli in Vichy, questa volta in versione over. La borsa a bauletto con tracolla e manici neri è perfetta per chi ama la combo bianco e azzurro. Possono mancare le friulane? Assolutamente no! Marta le propone con il gioco bianco e nero, perfette per una passeggiata nella Milano d’estate. Il tocco pop? Il profilo rosso scarlatto.

Dall'atelier Marta Ferri - Borsa bauletto Vichy con quadretti over; Friulane Vichy con profilo rosso - SS25 Credits: Dal sito ufficiale dell’atelier Marta Ferri: www.martaferri.com

Anche nelle collezioni proposte dal marchio vicentino Forte_Forte, il tessuto Vichy va… forte! Trench, bluse, cravattini, blazer, camicie, pantaloni ricoperti di quadratini bianchi e neri, verde e bordeaux sono perfetti per creare look sfiziosi e bon ton, con un tocco di originalità. Si possono abbinare a capi neutri, ma non solo. Le fashioniste più cool possono sbizzarrirsi indossando Vichy sur Vichy, anche con quadratini dalle grandezze diverse, per outift che non possono passare inosservate sui lungomari più glam. Tutti al Forte?

L’artigianato spagnolo prende vita con un nome francese, La Veste, marchio che propone capi dal taglio raffinato perfetti per essere indossati in città, al mare, in barca. Camicie, bluse, canotte e costumi cadono a pennello su pantaloni vichy di diverso taglio: capri a balloon o con frange, alla caviglia con elastico o a palazzo, per look comfy ed eleganti allo stesso tempo. La tavolozza colori è vivace, pescando gocce di giallo, corallo, verde, marrone e mischiandole al bianco.

Teli mare, bikini, bermuda, sandali… total Vichy. Il brand MC2 Saint Barth ci abbraccia con il mood marino all’ennesima potenza. Il tessuto a quadrettini, piccoli o grandi, sfoggia una palette colori che vira dal rosa al rosso fino al lilla, all’azzurro, al blu e al giallo, per vivere l’atmosfera marina con energia e voglia di volare su qualche isola tropicale. Un volo per Saint-Barthélemy?

Lifestyle… a quadretti

Un’atmosfera fiabesca, gioiosa e solare è ciò che tutti vorrebbero per trascorrere il tempo libero nei giorni di vacanza, periodo perfetto per liberare la mente e tornare un po' bambini, soprattutto a casa. Qui ci si può sbizzarrire con complementi d’arredo e oggetti originali e simpatici. E allora ecco le bowl, i piattini, i bicchieri, i cucchiaini dalle nuances vivaci proposti dal brand Rice, con cui si può giocare con il colore, muovendosi tra Nani da giardino, coniglietti, funghetti rossi, ciliegie e… quadretti Vichy! Dal verde acido, al rosso, fino al rosa e al blu, l’atmosfera magica si porta in cucina, in giardino e, perché no, anche in spiaggi con una buonissima schiscetta.

Rice SS25 Credits: Dal sito ufficiale del brand Rice: www.ricebyrice.com

Il Vichy conquista le sfere fashion della vita, dagli abiti al modo di arredare casa, e piace molto, anzi moltissimo. Che diventi il capriccio delle fashioniste più cool? Mai dire mai! Ricordiamo il detto “ogni riccio, un capriccio”. Arriveremo a dire “ogni quadretto, un outfit perfetto”? Forse sì…

