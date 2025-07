Pochette da spiaggia: il nuovo oggetto del desiderio sotto l’ombrellone

Non chiamatele solo “beauty case”: nell'estate 2025, le mini bag diventano protagoniste

Mini, maxi, trasparenti, intrecciate, in tessuto tecnico o ricamate a mano, le pochette non servono più soltanto a contenere solari, rossetti e chiavi della stanza.

Sono veri pezzi unici, di stile, capaci di dare un tocco glamour al più semplice dei bikini.

Non più solo borsa da sera, la pochette si reinventa tra rafia, vinile, dettagli gioiello e monogram iconici, conquistando passerelle e jet set.

Da sinistra verso destra: Johanna Ortiz SS25, Gucci SS25, Chanel SS25. Credits: Launchmetrics.com/spotlight

Le più originali? Quelle di Fiorucci, che propone mini-pochette bicolori, caramella. Piccole, giocose, perfette per una giornata in spiaggia a Formentera.

Il trend più amato? La rafia naturale, lavorata in forme raffinate, ma casual.

Michael Kors la propone chic ed essenziale.

La interpreta anche Hui, che sorprende con pochette da uomo realizzate nello stesso materiale: linee sobrie, ma sofisticate, per beach lover dal gusto minimal.

Più decorativa la proposta di Johanna Ortiz, che la plasma con intrecci vivaci, forme morbide e chiusure di bambù.

Emporio Armani gioca su due registri: sacchettini multicolore, perfetti per le serate estive in riva al mare, e pochette in rafia dal design compatto, da abbinare a maxi occhiali e sandali flat.

Philosophy di Lorenzo Serafini punta invece sulla delicatezza romantica: le sue pochette sembrano nate per contenere sogni, morbide e versatili.

A fare da ponte tra giorno e sera ci pensa Fendi, con pochette-gioiello che scintillano anche sotto il sole: dettagli in metallo, chiusure scultura e logo a rilievo.

Se c’è un brand che non ha paura di osare, è Gucci, che porta in passerella pochette viniliche cilindriche viola: audaci, glossy, quasi futuristiche.

Da collezionare anche quelle di Chanel: piccole, preziose, con chiusura gioiello ispirata ai bottoni delle giacche couture.

Non manca Louis Vuitton, che rivisita le sue bustine monogram con zip dorate e interno waterproof, ideali per portare con sé tutto il necessario tra spiaggia e aperitivo.

Rodo, infine, resta fedele alla sua cifra sofisticata, proponendo pochette rigide, con lavorazioni effetto madreperla o dettagli in bambù.

Che sia di rafia, vinile o metallo, la pochette da spiaggia dell’estate 2025 non è solo un accessorio, ma una piccola e utile, compagna di avventure.

