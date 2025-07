L'accessorio di tendenza per il mare, da sfoggiare dal mattino alla sera. Non solo con i piedi sulla sabbia

La beach bag dell’estate è un mix tra rigore e fantasia. Oversize e leggera, artigianale ma super moderna, è un capo glamour da scegliere con cura. I brand la propongono in diverse declinazioni, dal tessuto alla rafia, dai materiali tecnici alle stoffe vichy.

Da sinistra verso destra: Sandy Liang SS25, Antonio Marras SS25, Anteprima SS25 Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Chloé propone una borsa mare maxi in crochet nero con manici gioiello. Il dettaglio chic? Da indossare con pareo in seta e cappello di paglia a tesa larga.

La beach bag firmata Ralph Lauren è un tuffo nella bella stagione: rafia e dettagli in cuoio brunito o manico vichy. Il logo RL ricamato a mano sul davanti è l’emblema del summer chic East Coast.

Linee pulite e materiali tecnici per la proposta beachwear di Sportmax. La borsa trasparente ha una forma a sacco con manici in pelle.

Antonio Marras firma borse da spiaggia che sono opere d’arte. Una narrazione tessile che parla di famiglia, di Sardegna e di vento tiepido.

Casadei propone la beach bag in tessuto crochet dai colori pastello. Perfetta per l’aperitivo al tramonto in spiaggia, abbinata a un bikini nero e occhiali da diva.

Il classico monogramma Gherardini si trasferisce sulla spiaggia con una borsa leggera in pvc "softly" dai manici in pelle.

Anteprima propone una beach bag in filo wire, l’iconico materiale della maison, rivisitato in versione oversize e iridescente.

La designer newyorkese Sandy Liang lancia la sua prima linea beachwear con una borsa mare che mixa tessuto, nylon e dettagli girlish: ruches, fiocchi e stampe vichy rosa baby.

La borsa mare Vaillant per l’estate 2025 è in pvc, trasparente, versatile, impermeabile. Una scelta raffinata e pratica, da abbinare a un kaftano oversize.

Il brand coreano Wooyoungmi porta la sua visione androgina anche in spiaggia: la beach bag è in canvas grezzo con dettagli in cordura e forme geometriche.

Dalle tradizioni artigianali alle sperimentazioni materiche, ogni borsa è un invito a viaggiare con stile anche se si sceglie di restare fermi sotto l’ombrellone.

