Non solo in spiaggia. La borsa in rafia oggi è un accessorio irrinunciabile. Anche in città

Un tempo relegate a borse da spiaggia da indossare esclusivamente d'estate, le borse di paglia, oggi, si sono prese la loro rivincita. Scopriamo insieme quali sono i modelli dell'estate 2025.

Chic con manici in pelle nera o cuoio, quelle di Hermès

Negli Anni 70 fu Jane Birkin a rendere iconica la borsa in rafia, tanto che Hermès ne creò una col suo nome. Giorno o sera, estate o inverno: la bellissima cantante non mancava mai di completare il suo look con una borsa in rafia o in paglia, abbinandola ad abiti luccicanti e cortissimi, sdoganando l’idea secondo la quale la borsa intrecciata in materiale naturale sia adatta solo alla vacanza e non a uno stile più marcatamente metropolitano. Questa filosofia è alla base della tendenza che renderà la bag in rafia l’accessorio irrinunciabile per ogni donna.

In versione ultra chic, i modelli di Elie Saab

Raffinate e dal design moderno, in linea con i più attuali trend: le borse in rafia e cuoio, con pattina e tracolla, possono essere la scelta giusta per la città e, magari, per l’ufficio. Per recarsi al lavoro con stile, sognando le vacanze.

Ralph Lauren interpreta la borsa di paglia in maniera comoda

Per il brand americano, queste bag sono l’ideale per un viaggio, sia in macchina che in aereo, soprattutto nella versione più tradizionale con i manici in morbido cotone a quadri vichy. Non mancano le versioni maxi perfette per momenti di relax al parco.

Il bamboo di Johanna Ortiz

Maxi clutch con dettaglio in bamboo per Johanna Ortiz. Da portare a mano come un borsello. Perfette per le serate estive, da abbinare a un abito lungo e leggero.

Allure vintage per Michael Kors

Anche Michael Kors propone una clutch con dettaglio in pelle, resa più sbarazzina ed informale dalle frange.

Akris e l’ispirazione jap

Come si addice a un accessorio che prende il nome da un cavallo da corsa giapponese d'élite, il primo modello firmato Akris era rifinito in crine di cavallo. Ora Kriemler, direttore creativo del brand, ha reinventato questo oggetto in rafia. E la fantasia vola calde avventure estive…

Insomma, le borse di paglia oggi sono considerate tra i modelli più chic e si possono indossare tutto l'anno. Sono davvero un accessorio per tutte!