Inossidabile Jennifer Lopez. Ieri sera al Summer Festival di Lucca, l’unica attesissima tappa italiana del suo tour internazionale, la pop star latino-americana ha incantato sedicimila fan con luci, coreografie, ma soprattutto con i suoi body sgambatissimi.

Jennifer Lopez si esibisce al Movistar Arena il 13 luglio 2025 a Madrid, in Spagna. Credits: Getty Images

Gli stessi che aveva già proposto nel tour spagnolo di qualche giorno fa.

Pelle chiodata con catene e borchie, frange dorate, argento e cristalli... a ogni cambio d’abito la cantante ha riproposto come un tormentone questo capo audace in mille versioni.

Un look che fa ancora più effetto pensando che tra due giorni Jennifer Lopez compirà 56 anni.

Agli spettatori la cantante ha regalato il nuovo singolo "Birthday" che uscirà proprio giorno del suo compleanno, il 24 luglio.

Più in forma che mai, in quasi due ore di spettacolo non si è risparmiata un secondo, ballando forsennatamente tra un cambio d'abito e l'altro, al fianco dell'altra del ballerino italiano - vincitore di Amici 2013 - Giuseppe Giofrè, che da anni la accompagna sul palco.

Credits: Dal profilo Instagram di JLO

Uno spettacolo in cui si danza lungo i 30 anni di carriera di J-Lo (è anche imprenditrice, produttrice discografica e cinematografica) e poi... si riflette, quando accompagnata al pianoforte racconta la sua rinascita (ha da poco divorziato dall'attore Ben Affleck) inviando un messaggio di resilienza alle donne: trovare la forza di fare le proprie scelte, in ogni forma.

Leggi anche:

Tyler, the Creator fa uscire un nuovo album a sorpresa. Ecco il dettaglio del suo look che fa già discutere