Con l’arrivo del caldo, il desiderio di leggerezza contagia anche le chiome.

E se c’è un momento perfetto per osare un nuovo taglio di capelli, è proprio in estate.

Lo sanno bene le celeb, che sfoggiano haircut essenziali ma d’impatto, tra caschetti scolpiti (anticaldo) e lunghezze scalate.

Credits: Getty Images

Il flippy Bob di Kim Kardashian

Kim Kardashian cambia ancora una volta look e lo fa ispirandosi alle dive Anni 60.

Il suo nuovo taglio capelli è un flippy bob, un caschetto corto, leggermente sfilato verso l’esterno, chic e sensuale.

L'abbiamo vista con il nuovo taglio di capelli alla sfilata parigina di Balenciaga Couture.

Questo taglio va portato con punte che sfiorano la mandibola e si sollevano verso l'esterno scolpite leggermente dal gel.

Credits: Getty Images

Charlize Theron: il caschetto wet più elegante dell’estate

Iconica e sempre impeccabile, Charlize è la regina del minimal chic. Per l’estate ha scelto un bob corto effetto bagnato, scolpito e portato con la riga laterale.

Il finish wet lo rende ideale per le serate estive e super versatile: si adatta sia a un red carpet che a un aperitivo pieds dans l’eau.

Da portare con orecchini statement e con un trucco glow effetto pelle baciata dal sole.

Credits: Getty Images

Gigi Hadid: lob wavy effetto effortless

Il suo long bob leggermente mosso è il compromesso estivo perfetto: fresco, pratico, chic.

Gigi lo porta con radici naturali e punte bionde.

Per copiare il suo look serve uno spray texturizzante e poco phon.

Credits: Getty Images

Hailey Bieber: onde scalate e “beachy layers”

Per chi non vuole rinunciare ai capelli lunghi, Hailey insegna come rendere la chioma leggera: lunghezze scalate con onde naturali, quasi effetto “salsedine”, da enfatizzare con uno spray volumizzante.

Il colore? Un biondo sabbia che ricorda le infinite spiagge di Malibù.

