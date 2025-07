Basta un gesto per prolungare la magia dell'estate sulla pelle e sui capelli. Ma anche per nutrire, rigenerare, proteggere e lenire dopo l'esposizione al sole, alla salsedine, al cloro della piscina. Ecco, allora, una selezione di "must have" da mettere in valigia e avere sempre con sé per godere pienamente e in tutta sicurezza della stagione più bella.

Post esposizione al sole: i "must have" body ed haircare













Play Zoom

Prolunga l'abbronzatura fino a un mese e calma istantaneamente la pelle dopo l'esposizione al sole. Da Lancaster, Golden Tan Maximizer After Sun Balm. Altamente nutriente, è un balsamo che contiene un complesso riparatore in grado di ammorbidire, idratare e ridurre le spellature. Arricchito con burro di karitè di origine naturale, rivitalizza, illumina e rilascia un gradevole profumo. È adatto anche a pelli sensibili. Un surplus di morbidezza e benessere.

Collistar propone il Balsamo Doposole Idratante Restitutivo, dalla ricca consistenza. Un'emulsione nutriente, che si assorbe subito, regala alla pelle comfort e prolunga l'abbronzatura. Il suo segreto è nella formula a base di oli vegetali, vitamine, aloe, glicerolo e fitoestratti, che idratano intensamente.

Adatta a viso e corpo, la lozione riparatrice doposole di Caudalie, Vinosun Protect. Un latte che nutre, ripara e lenisce la pelle surriscaldata dopo l'esposizione al sole, prolungando l'abbronzatura per due settimane. Arricchita con estratto di aloe vera, la sua texture non appiccicosa dona un'immediata sensazione di freschezza e lascia una sensazione di morbidezza, idratazione e un delicato profumo.

Dona immediata freschezza e allevia, Uriage Bariésun Brume Thermale Refraichissante. Uno spray reidratante, che prolunga e intensifica l'abbronzatura. Il glicirretinato e l'acqua termale danno un intenso sollievo alla pelle surriscaldata e danneggiata dal sole, mentre le acquaspongine idratano a lungo e proteggono dalla disidratazione. La texture è ultra fluida e piacevolmente profumata. Un trattamento doposole viso e corpo rinfrescante e lenitivo che apporta sollievo istantaneo alla pelle.

Restituisce idratazione, contribuisce a prevenire i segni del tempo e si assorbe velocemente senza ungere, Insìum In/Sun Instant Relief/Crema Doposole Sollievo Immediato. Una formulazione dalla texture setosa e avvolgente, che allevia la sensazione di calore e rossore e favorisce i meccanismi di riparazione naturali della cute, donando morbidezza e radiosità. Tra gli attivi, l'estratto di camomilla di mare, dall'azione de-arrossante e lenitiva, e il mentolo, rinfrescante.

Un "must have" da Davines. Una crema gel con estratto di chinotto da applicare come doposole per idratare e proteggere la pelle del corpo. Dà sollievo e freschezza immediata alla cute inaridita e arrossata dopo l'esposizione al sole. È ad assorbimento rapido.

Corpo e capelli, in un unico prodotto. Dalla linea Solar di System Professional, Hair & Body Shampoo. Idrata dolcemente, rimuovendo schermi solari, sale e residui di cloro. Rende la chioma più pettinabile, lasciandola fresca, leggera e luminosa. È altrettanto efficace sulla pelle, dalla quale rimuove delicatamente lozioni resistenti all’acqua e residui idrolipidici, e la prepara all’idratazione. Si può usare anche come detersione quotidiana dopo lo sport, per uomo e donna.

Offre invece una coccola specifica per i capelli Medavita Solarich, con la Maschera Intensiva Ristrutturante Doposole. Dona un effetto fluido e dinamico alla fibra capillare sottoposta a stress da agenti atmosferici come sole, salsedine, vento e cloro, grazie alle sue proprietà intensamente districanti e filmogene. Da applicare dopo lo shampoo, contiene miele di Manuka, olio di avocado e di cocco, burro di karitè e aminoacidi. Idrata intensamente, nutre e ristruttura, lasciando i capelli morbidi e setosi.

Leggi anche:

Creme solari anti-macchie, sette trattamenti che proteggono dagli UV uniformando la pelle