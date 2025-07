Con l’estate nel pieno, inizia il carosello dei matrimoni di amici e parenti, e la domanda è sempre la stessa: che abito avrà scelto la sposa? Magari qualcuna si sarà ispirata ai matrimoni vip dell’anno.

Charli XCX in Vivienne Westwood

L'ultima a convolare a nozze è stata la cantante Charli XCX, che ha indossato un mini dress corsettato color avorio drappeggiato in crepe satin della collezione Vivienne Westwood Bridal Made-To-Order.

Dal profilo Instagram di Fuschia Katherine Sumner

E solo pochi giorni fa altri due matrimoni. La figlia di Sting, Fuschia Katherine Sumner ha detto sì al suo Maximillian Wright a Noto, dentro un abito che era un tripudio di tulle: gonna ampia e spalle scoperte, con un lungo velo agganciato a un classicissimo capello raccolto.

E solo pochi giorni fa, Capri ha fatto da sfondo alle nozze di Rocco Basilico, 35 anni, chief wearables officer di EssilorLuxottica e amministratore delegato di Oliver Peoples, e la modella Sonia Ben Ammar, 26 anni, figlia di Tarak Ben Ammar, produttore franco-tunisino grande amico di editori e imprenditori internazionali. I due sposi - lui in un completo sartoriale di Luca Rubinacci e lei in un abito romantico dal lungo velo in pizzo e maniche a campana – sono stati accompagnati dopo la cerimonia dalle più classiche canzoni in napoletano al ritmo di tamburelli e sonagli.

Credits: Getty Images

Ma questo è stato l’anno dei matrimoni vip. Il 5 luglio è arrivata all’altare per la terza volta Melanie Brown, che ha sposato il suo hairstylist 37enne Rory McPhee.

L'abito dell’ex Spice Girl, firmato dalla casa di moda inglese Josephine Scott, era bianco, con corpetto a cuore, maniche di tulle trasparente e una cascata di perle dall’effetto degradé fino al collo, con strascico e velo.

Ha scelto una creazione di un’altra Spice Girl – la stilista Victoria Beckham - Nicole Brydon Bloom, che lo scorso marzo ha sposato su una spiaggia di Tulum, in Messico, il collega attore Justin Theroux. Lei indossava una nuvola di pizzo francese Chantilly, impreziosita da 400 fiori tagliati e ricamati a mano. Un look celestiale, condito con un pizzico di sensualità con la schiena nuda.

Credit: Getty Images

Non poteva che essere regale il look dell'ereditiera greca Chrysí Vardinogiannis, che lo scorso febbraio è convolata a nozze nel cuore di Atene con il principe Nikolaos di Grecia. Sulla testa una tiara di diamanti della famiglia reale - il diadema passato sulle teste delle eredi al trono che l’hanno preceduta. L'abito con lungo velo, firmato Christos Costarellos, era a maniche corte. Un tripudio di pizzo smerlato e una pioggia di Swarovski a illuminare la silhouette sottile, esaltata da timide trasparenze.

Ma il vero matrimonio dell’anno è stato quello tra Jeff Bezos & Lauren Sánchez, che tra le polemiche per l'"invasione" di Venezia hanno unito le loro vite lo scorso giugno sull'isola di San Giorgio Maggiore.

Per lei un wedding dress firmato Dolce&Gabbana dalla linea a sirena, in pizzo con effetto bustier e una lunga linea di bottoni frontali, a maniche lunghe e collo alto. Seducente, ma castigato.

Un omaggio a Sophia Loren e a quel vestito indossato nel film Un marito per Cinzia del 1958.

Da sinistra verso destra: Armani Priveè, Chanel, Jean Paul Gaultier Credits: Getty Images

E per le future spose che ancora non hanno deciso, l’ispirazione arriva anche dalle passerelle della Haute Couture Primavera/Estate 2025. C’è il corto di Chanel, abbinato a una rivisitazione della giacchetta iconica; c’è la chinoiserie di Armani Privè impreziosita da paillettes e perline; e ci sono i corsetti effetto piuma di Jean Paul Gaultier.

Leggi anche:

Nozze Jeff Bezos-Lauren Sánchez, la sfida delle maison per vestire la sposa

Le star che hanno scelto Dior by Maria Grazia Chiuri per le loro nozze da favola