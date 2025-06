La prima mise – dicono i ben informati – è stata ordinata sei mesi fa, l’ultima due mesi or sono. Quale stilista firmerà l’abito nuziale? E al ricevimento di chi sarà la creatività vincente e quei look che saranno sotto gli occhi del mondo intero?

Lauren Sánchez all'amfAR Gala 2025, a Cannes Credit: Getty Images

Nel mistero che circonda le scelte fashion di Lauren Sánchez, l’ex giornalista pronta a sposare a Venezia il “papà” di Amazon Jeff Bezos, pare esserci una certezza. Anzi due: il numero dei cambi voluti, ben 27, e la sfida delle maison, che hanno fatto a gara per esserci all’evento dell’anno.

Per l’abito da sposa si scommette su Oscar de la Renta: è americano ed è legato ad amicizia ad Anna Wintour, vicina e consulente alla coppia. Il brand, però, è già stato scelto per l’addio al nubilato a Parigi. L’ipotesi bis non convince…

L’alternativa potrebbe essere Dolce&Gabbana, marchio tanto amato dalla futura signora Amazon, e pare, visitato ad aprile in Monte Napoleone a Milano. La coppia di creativi siciliana lo scorso anno ha mandato in passerella il figlio di lei, Nikko Gonzalez, nato da precedenti nozze, quindi, tra la maison e la coppia c’è un legame già esistente.

Lauren Sánchez con il figlio Nikko Gonzalez, 2024 Credit: Getty Images

C’è anche chi avrebbe avvistato Jeff Besoz e Lauren Sánchez in Rue de Montaigne, nella capitale francese, anche se l’opzione Dior per il sì sembra tramontata dopo l’addio di Maria Grazia Chiuri. Resta invece per il ricevimento. E ancora, i due sarebbero passati anche per Place Vendôme, da Schiaparelli. Il direttore creativo Daniel Roseberry rientrerebbe nelle grazie sia della Wintour che della sposa.

Quanto al magnate americano, potrebbe optare per un completo Ralph Lauren o Dolce&Gabbana. Ma quello che indossa lo sposo, ammettiamolo, in fondo interessa sempre meno...

