Jeff Bezos-Lauren Sánchez, grande attesa a Venezia per il matrimonio dell’anno

Si preannunciano memorabili le nozze tra il fondatore di Amazon e l’ex giornalista Sanchez. In Laguna l’assalto delle star, da Kim Kardashian a Bill Gates. Massime le misure di sicurezza

Un matrimonio da mille e una notte e anche di più, per qualcuno anche troppo. Di certo la città di Venezia si sta preparando a un bagno di folla vip straordinario pure per la città lagunare che di matrimoni tra star ne ha visti tanti. Il “papà” di Amazon, Jeff Bezos, e la futura moglie, l’ex giornalista Lauren Sánchez, convoleranno a nozze in Laguna e il Lido sta per diventare una nuova e piccola Hollywood.

Il party show faraonico inizierà il 24 giugno. Gli eventi clou sono in programma giovedì 26 giugno, quando si svolgerà la serata di Gala al Lido, venerdì 27 giugno, giorno della promessa sull’isola di San Giorgio e sabato 28, per i festeggiamenti finali alla Scuola Grande della Misericordia. Anche se il calendario esatto resta avvolto dal mistero. Dietro a questo mega evento, i wedding planner di Amal e George Clooney, l’agenzia Lanza & Baucini.

I party più belli son previsti a bordo dello yatch di Bezos, il Koru, un bolide del mare da 500 milioni di dollari, unito ad altri otto barche, tutte ormeggiate tra la Stazione Marittima, Riva degli Schiavoni, Punta della Dogana, San Basilio e Zattere.

Una pioggia… stellare

Gli invitati arriveranno con voli privati. Sono attesi circa 90 jet da New York, Los Angeles, Dubai e Londra. Le celebs sono circa 200: da Oprah Winfrey a Leonardo DiCaprio, fino a Barbara Streisand, Kim Kardashian, Ivanka Trump, Lady Gaga, Robert Pattinson, Bill Gates… e, si dice, anche teste coronate come Rania di Giordania.

E su di loro chi veglierà se non ex marines reclutati da Bezos, per sostare nelle calli e fuori dagli alberghi e tenere d’occhio i canali, con moto d’acqua noleggiate ad hoc? Paparazzi ed haters sono avvisati!

Le nozze dividono

Il matrimonio del secolo suscita parole di sostegno e disaccordo. È nato il comitato dei «Yes Venice Can», composto da coloro che sostengono una Venezia inclusiva e dal carattere internazionale. Il grande evento, per la gioia di questa “fazione”, riserverà l’80 per cento dei prodotti utilizzati al fine di valorizzare i fornitori locali. Dall’altro lato il “No Space for Bezos” è pronto a farsi sentire…

I 27 abiti da sposa

Si dice che la sposa sia stata assistita dalla direttrice di Vogue America, Anna Wintour, per la scelta degli abiti – ben 27 - da indossare durante i tre giorni di party. Tra le maison prescelte si mormora ci siano Dolce&Gabbana e Oscar de la Renta, ma nulla sembra confermato in questo strombazzatissimo mistero ad alto tasso di star. Non resta che aspettare.

