Primavera è anche sinonimo di matrimonio. Oltre agli abiti da sposa, tutti gli occhi sono puntati sul bouquet. Fedele compagno della sposa, ma non solo. Il suo lancio, infatti, con relativa “presa” è il desiderio di ogni invitata single.

Per i bouquet 2025 tutto sembra permesso, ma comunque sotto il segno dell'eleganza. Le tendenze segnalano sia la sobrietà classica del total white che le delicate tonalità pastello fino ai colori più vivaci per le spose audaci. Non manca il tocco boho chic. I brand più importanti del settore sono pronti a esaudire ogni desiderio: da Marco Segantini a Thearose fino a Federica Ambrosini e Clori, ecco i principali trend per i fiori di questa stagione.

I bouquet colorati sorprendono

Quando l’eleganza si unisce ai colori tenui e all’artigianalità delle composizioni floreali, la mente va alle creazioni moderne e fresche di Marco Segantini. Il noto flower designer porta in scena composizioni dalle forme più libere, che assecondano il movimento naturale dei fiori. La palette colori è ricca di nuances. Regna il verde - con varietà pregiate e foglie rare - che si unisce all’azzurro, al bianco, al rosso, all’arancione. I dettagli cromatici giocano, diventando quasi un’estensione della personalità della sposa. Spiccano il bouquet “composto” cucito a mano e quello di fiori raccolti, con camomilla e nigella… Per le più romantiche, ideali le composizioni di mughetti o quelle di rose.

Total white: la tradizione non va in vacanza

Spesso la tradizione vince. Succede anche nella scelta del bouquet: tra i più desiderati c’è quello composto da fiori bianchi che, racchiusi in composizioni raffinate, uniscono margherite, peonie, calle, orchidee, per un matrimonio elegante all’insegna della classicità. Il brand Thearose fa scuola.

Le tinte pastello: ideali per le spose romantiche

I bouquet dalle tonalità delicate sono l’opzione perfetta per le spose più romantiche. Le creazioni di Federica Ambrosini rispondono perfettamente a questo desiderio. Regnano le sfumature del rosa, il giallo elfico, il pesca, il lavanda e molte altre nuances così fresche da creare mix leggeri e impalpabili. Da mangiare con gli occhi!

Boho chic, ton sur ton

Blocchi di colore che riempiono lo sguardo. Clori porta in scena un bouquet tono su tono, con diversi gradi di rosa e fucsia, per esempio. Dalle peonie alle rose, nei mazzi di fiori spiccano punti di verde che profumano di prato e ricevimenti all’aperto, perfetti da tenere tra le mani, preferibilmente piccoli nelle dimensioni. Veri e propri gioielli per raccontare una storia d’amore in stile boho chic.