Gigi Hadid e Bradley Cooper: matrimonio in vista?

Ci siamo: l'attore sarebbe intenzionato a sposare la modella con la quale si frequenta da almeno due anni. I rumours impazzano e i fans della bellissima coppia si chiedono: faranno tutto in gran segreto o usciranno allo scoperto?

Gigi Hadid e Bradley Cooper potrebbero essere vicini al fidanzamento ufficiale.

Gigi Hadid e Bradley Cooper nel 2024 Credit: Getty Images

Fonti vicine a Page Six rivelano che l’attore starebbe pensando di fare la proposta di matrimonio a Gigi, dopo quasi due anni di relazione.

"Brad e Gigi sono incredibilmente felici e lui sta prendendo seriamente in considerazione l'idea di sposare la modella e di fare dei figli con lei" riporta Page Six - e la proposta "potrebbe arrivare entro i prossimi due mesi".

La (ormai) lunga storia d'amore

Sempre riservatissimi e lontani dai riflettori, così lontani da far sorgere spesso dubbi sul loro amore segreto.

La coppia formata da Gigi Hadid e Bradley Cooper è stata fotografata per la prima volta insieme il 5 ottobre 2023 a New York dopo una cena: da allora, la relazione è uscita allo scoperto.

Credit: Getty Images

Nell’aprile 2025, Gigi ha compiuto 30 anni e ha pubblicato una foto sui social con Bradley che li ritrae in un bacio appassionato, ufficializzando la relazione.

Gigi Hadid al Met Gala 2025 Credit: Getty Images

Al Met Gala 2025 poi, anche se Bradley non ha partecipato, la Hadid ha raccontato in un’intervista a Vogue di aver trascorso una mattinata rilassata con lui prima di truccarsi, mangiando pollo e patatine: un momento di intimità che ha catturato l’attenzione dei fan.

Lo scorso giugno, invece, i due sono stati visti tenersi per mano a New York, all'uscita da un ristorante, dopo una cena romantica.

Credit: Getty Images

Entrambi hanno figli da precedenti relazioni: Gigi è mamma di Khai che oggi ha 5 anni, avuta con Zayn Malik, ex One Direction, Bradley è invece papà di Lea, 7 anni, avuta dalla ex, la super top Irina Shayk.

Credit: Getty Images

In un’altra intervista Hadid ha descritto il rapporto come “molto romantico e felice”, sottolineando il supporto creativo ed emotivo di Cooper, che le sta dando fiducia anche nelle scelte professionali.

Nonostante l’attenzione mediatica, la coppia ha mantenuto un profilo discreto, evitando i red carpet e preferendo cene di coppia o uscite con amici fidati.

Ma il prossimo autunno potrebbe davvero essere un mese decisivo per la loro storia d'amore.

Farà Bradley il passo decisivo chiedendo la mano di Gigi?

