Vanta una super carriera da super top, Gigi Hadid, 30 anni il 23 aprile 2025. È l’unica modella nella storia ad apparire per due volte sulla copertina della rivista di alta moda CR Fashion Book. Ma a far parlare, ora, non sono tanto la sua falcata in passerella – ormai una certezza – o i servizi fotografici, quanto il suo taglio a caschetto e l’amore per Bradley Cooper.

Il suo taglio è copiatissimo

È passato circa un anno da quando Gigi Hadid ha tagliato le sue lunghe chiome botticelliane, biondissime, preferendo un caschetto spettinato. Un taglio raffinato e stiloso creato dal suo amico stylist Chris McMillan. Un hair look che è stato copiatissimo. E Gigi non finisce di stupire con il bob giocando spesso tra styling e nuance – quella grigia a inizio marzo al Grand diner du Louvre ha fatto scuola.

Credit: Getty Images

L’amore per l’ex di Irina Shayk

I rumors sulla coppia Gigi Hadid e Bradley Cooper risalgono a ottobre 2023 ma la prima foto insieme dei due, paparazzati mano nella mano, è del gennaio 2024. Entrambi sono genitori: l'attore è padre di Lea Sein avuta dalla ex, la modella Irina Shayk, mentre Gigi Hadid è mamma di Khai, frutto dell'amore tormentato con Zayn Malik.

Gigi e Bradley non amano parlare del loro rapporto e tantomeno mostrarsi in pubblico sui social. La modella, però, in una intervista si è sbilanciata: “Stiamo vivendo una storia molto romantica e felice”, ha detto. E ancora sul compagno: “Sento che mi dà tanto: incoraggiamento e, semplicemente, fiducia”. Parole che risuonano di promessa d’amore.

Credit: Getty Images

Una carriera iniziata a soli due anni

Gigi Hadid, all’anagrafe Jelena Noura Hadid, nasce in California, Los Angeles, il 23 aprile 1995, da Mohamed Hadid, magnate immobiliare palestinese e dall’olandese Yolanda van der Herik, imprenditrice ed ex modella. Gigi è la sorella della top Bella Hadid, di Anwar, anche lui modello, e, dal lato paterno, di Marielle e Alana.

Si diploma alla Malibu High School nel 2012, un anno dopo aver firmato il contratto con la prestigiosa IMG Models. Ma in realtà la carriera di Gigi inizia molto prima. Ha solo due anni, infatti, quando Paul Marciano, co-fondatore di Guess e caro amico della madre la sceglie come testimonial delle linee Baby Guess, Guess Kids e poi nel 2012 di Guess.

Sulle passerelle mondiali esordisce alla New York fashion week del 2014, sfilando per Desigual.

La bellezza universale di Gigi non passa inosservata. Nel 2015 è sul calendario Pirelli, conquista le copertine di Vogue Australia e Olanda, posa per le campagne pubblicitarie di Maybelline, Balmain e Max Mara. La sua carriera prende il volo e la fa approdare sulle passerelle delle maison più prestigiose, come Chanel, Jean Paul Gaultier, Dolce & Gabbana, Moschino, Michael Kors e Moschino, fino alla sfilata in lingerie al Victoria's Secret Fashion Show.

Credit: Getty Images

Da quel momento le catwalk non si contano più. Dalla Fashion Week di Milano alla settimana della moda parigina e via a New York, andata e ritorno.

Il 30 novembre 2016 Gigi realizza un sogno sfilando per la prima volta con la sorella Bella, al Victoria’s Secret Fashion Show, di nuovo a Parigi. Sono l’una al fianco dell’altra anche nelle campagne di Moschino e Fendi del 2017, anno in cui Gigi è ormai tra le top più ricercate del pianeta.

Credit: Getty Images

Negli ultimi anni, la Hadid – pur continuando a sfilare – ha deciso di stare meno sotto i riflettori, soprattutto per proteggere la figlia Khai, nata nel settembre 2020. Al lavoro di modella ha affiancato quello da imprenditrice con la sua linea di maglieria, Guest In Residence. Inoltre, si cimenta come fotografa con il profilo Instagram Gi'sposable, dove mostra scatti inediti dai backstage internazionali.