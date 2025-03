Paris Fashion Week, i look delle star al Grand Dîner del Louvre

Da Naomi a Barbara Palvin, da Gigi Hadid a Charlotte Casiraghi. In occasione del secondo giorno della Settimana della Moda di Parigi, le celebs si sono riunite per i fotografi nel piazzale del museo. Clic, che stile!

Protagonisti del cinema come l’attrice Philippine Leroy-Beaulieu. Le modelle come Gigi Hadid e Natasha Poly. Ma anche le teste coronate appassionate di moda come Charlotte Casiraghi. Tutte insieme per il Grand Dîner del Louvre, una serata organizzata per raccogliere fondi a favore del museo, in concomitanza con l'apertura, a fine gennaio, della prima esposizione dedicata alla moda: Louvre Couture, Objets d'art, objets de mode, aperta fino al 21 luglio 2025. Ecco la nostra selezione di look della “versione europea” del Met Gala.

Fiorisce Barbara Palvin in Iris Van Herpen

La super modella ungherese Barbara Palvin sfoggia un modello di Iris Van Herpen, la stilista pioniera della moda high-tech. Con la sua silhouette e i colori delicati, l’abito ricorda i petali schiusi di una corolla o le leggiadre ali spiegate di una farfalla.

Eva Herzigova, scintillante in Dolce&Gabbana

Trasparenze e cristalli. Con quel pizzico di sopraffina malizia tipica di Dolce&Gabbana. La super top Eva Herzigova risplende come il suo sorriso.

Il fascino principesco di Charlotte Casiraghi in Chanel

Charlotte Casiraghi è in Chanel color avorio senza spalline, uno spacco lieve a tagliare il vestito dal ginocchio in giù. Décolleté nera a contrasto. Un collier girocollo illumina la silhouette dall'aspetto etereo, unito a un braccialetto punto luce che arricchisce delicatamente il look altamente raffinato, come d'abitudine per la principessa, tra le ambassador della maison Chanel.

Carla Bruni gioca con il bianco e nero

L'ex premièr dame de France Carla Bruni punta su un look black and white di John Galliano datato 1995. Un abito cha aveva indossato in passerella esattamente trent’anni fa. “Un vestito che sfida il tempo”, l’ha definito

Philippine Leroy-Beaulieu, eleganza total black

L'attrice di Emily in Paris, Philippine Leroy-Beaulieu, conquista il Louvre con un abito firmato Balenciaga. Un black dress che segue le linee del corpo ed è arricchito da drappeggi tridimensionali che lo rendono riflettente. Uno strascico dona un'aria regale, insieme ai guanti che accarezzano le braccia fino al gomito. E che dire degli occhiali da sole? Che grinta.

Amina Muaddi, la più brillante in Boucheron

Amina Muaddi, la shoe designer celebre per i suoi tacchi svasati e le scarpe trasparenti diventate un must anche tra le celebs (Rihanna la adora), incanta per i gioielli. Orecchini, anelli, ma soprattutto le collane: la Rivière Art Déco, in oro bianco, pavé di diamanti, perle dei Mari del Sud e madreperla, e la Architecture, in oro bianco, pavé di diamanti e diamante taglio a pera. Tutto di Boucheron.

Kim Ji-soo, preziosa sirena Cartier

Per Kim Ji-soo, nota semplicemente come Jisoo, look nero da sirena. La cantante e attrice sudcoreana, dal 2016 membro del girl group Blackpink, sfoggia la collana Nature Sauvage – Chapter III Panthère Canopée di Cartier, di cui è brand ambassador. Un pezzo di alta gioielleria con un motivo felino incastonato in una giungla immaginaria, con uno straordinario zaffiro da 26,53 carati.

La potenza di Doechii in Valentino

Ecco la rapper statunitense Doechii con un abito dorato, brillante all'ennesima potenza, il numero 4 della prima collezione Haute Couture di Maison Valentino by Alessandro Michele. Collo alto, spalle definite e maniche che percorrono le braccia fino ad abbracciare le mani, illuminate da anelli e unghie dorate. Il look è definito da orecchini che incorniciano il viso, esaltato dai capelli raccolti.

Gigi Hadid, oro e argento in Moschino

La modella Gigi Hadid, assente dalla fashion week e dalle scene da un po’, riappare a Parigi e incanta in un abito firmato Moschino. Una mise creato da Jeremy Scott ai tempi della direzione creativa del brand. Oro, avorio e argento le tonalità di questa creazione, tempestata di specchi, che esalta la bellezza della fidanzata di Bradley Cooper. Il taglio corto biondo platino della modella stupisce con uno styling Anni 20. Orecchini tondeggianti, bracciali e collane d'oro e argento arricchiscono il look maestoso.