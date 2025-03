Le tendenze lanciate dalla Milano Fashion Week, ecco come ci vestiremo

Il rosso scuro, intenso e misterioso, le pellicce, soprattutto fake, il velluto e lo slip dress. La Milano Fashion Week si è conclusa, ma le tendenze che ha lanciato sono già pronte per assicurarsi un posto d’onore nel nostro guardaroba.

Bordeaux: sì al colore intenso, misteriose e granato

È una sfumatura intesa, misteriosa e a tratti opulenta. Il colore principe del prossimo Autunno-Inverno è il bordeaux. Una tonalità che già da qualche tempo è tra i preferiti degli stilisti. E continuerà a imporsi. Questa à la verità dettata dalla settimana della moda milanese che si è appena conclusa. Il dark cherry ha conquistato gli uffici dei team creativi imponendosi in tutta la sua eleganza. Una raffinatezza sensuale quella del bordeaux, che si spalma su cappotti, maglie, abiti, gonne, richiamando un’idea di sofisticatezza senza tempo. Si abbina facilmente, con colori chiari, ma anche con il nero. Vince però il total look.

Pellicce: trionfa quella fake

In passerella torna protagonista la pelliccia, preferibilmente falsa. Durante la Milano Fashion Week ha trionfato il capo fur, rispolverando lo stile borghese. L’aria chic che strizza l’occhio al passato resta, ma cambiano i materiali. Ora la pelliccia è sintetica ed è tanto bella da sembrare vera. Indossata sopra lo slip dress, per un look fresco e giovane che tanto piace alla Gen Z, o in modo più classico sopra tailleur e outfit dall’animo tradizionale. È lunga fino ai piedi o corta, con maniche che avvolgono le braccia o senza, per un look più sbarazzino.

Velluto: la tendenza dall’animo nobile

Liscio, tramato o froissé. Il tessuto must-have della stagione fredda 2025 sarà il velluto. La stoffa associata in genere alle mise di re e regine ora diventa un elemento chiave nel guardaroba daily di ognuno di noi. Dopo essere stato relegato nel cassetto dei ricordi per qualche tempo, ora solca le passerelle in svariati colori. Bordeaux, rosso ciliegia, grigio, verde petrolio, blu note, nero… Si decina in cappe, giacche taylored od over, gilet, top ricamati, pullover, abiti dalle linee sensuali che seguono la silhouette del corpo… Il velluto conquista in ogni sua forma.

Slip Dress: torna l’intramontabile abito sottoveste

Il capo seduttivo per eccellenza diventa padrone dei look invernali. Indossata sotto cappotti e giacche oversize, la sottoveste regna sovrana sulle passerelle. I brand l’hanno sdoganata per essere portata non solo in camera da letto, ma anche per vivere il giorno e la notte fuori casa. Da quello lucente e lungo fino alle caviglie a quello arricchito da pizzi e stretto in cinture a catena, lo slip dress porta in scena una donna sicura di sé.