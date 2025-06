Grande fermento a New York per la parata di piloti e star giunte ad assistere all’anteprima mondiale del film F1, il prossimo “blockbuster estivo”. In primis il monegasco Charles Leclerc, uomo immagine della Ferrari, mano nella mano con la sua fidanzata, la studentessa di Storia dell’Arte Alexandra Saint Mleux, splendida in un abito di raso di seta nero e lungo, con spalline.

Il pilota Ferrari Charles Leclerc e la fidanzata Alexandra Saint Mleux Credit: Getty Images

Tutti pronti per assistere alla storia di un ex pilota veterano, interpretato da Brad Pitt, accompagnato dalla sua nuova fidanzata Ines de Ramon. Torna in pista dopo tanti anni per guidare una giovane promessa (Damson Idris), convinto da un amico proprietario di una scuderia di Formula 1, ruolo interpretato da Javier Bardem.

F1, la première del film sulla Formula 1 accende New York



Alla première un vortice di energia immenso portato in scena dalle mega star delle piste. I grandi piloti dei nostri giorni sfilano magnifici in tutto il loro fascino insieme alle rispettive e bellissime fidanzate. Tra questi, Pierre Gasly, di casa Alpine, con la modella Francisca Gomez (dai più conosciuta come Kikka), Ollie Bearman - della Haas - insieme ad Alicia Stent-Torriani, il collega Esteban Ocon, abbracciato all’influencer Flavy Barla e Alexander Albon, della Williams, con la fidanzata golfista, Muni “Lily” He.

I grandi piloti alla première di F1, il film sulla Formula 1





Lo spagnolo Carlos Sainz, ora al team Williams, ahimè, è solo. Chissà dov’è la sua Rebecca Donaldson, modella scozzese… Anche George Russel, reduce dalla vittoria al Gran Premio del Canada con l’amata Mercedes, sorride a fan e fotografi senza le attenzioni della fidanzata, la broker finanziaria Carmen Montero Mundt. Spavaldo e single, invece, Lewis Hamilton, fresco del team “Cavallino Rampante”, che va in bianco, con il suo vestito dai toni candidi.

I grandi piloti alla première di F1, il film sulla Formula 1



Molte le celebs accorse all’evento, dall’ex Spice Girls Geri Halliwell fino all’Amministratore Delegato di Apple, Tim Cook, all’attrice Jurnee Smollett.

Le celebs accorse alla première di F1



Non ci resta che aspettare che il film arrivi nelle nostre sale e, a quel punto, correre verso il cinema. Siete pronti? Scaldate i motori!

