La gelateria di Louis Vuitton a Forte dei Marmi ma non solo. Ecco una mappa per golosi fashionisti... o fashionisti golosi

Non c’è estate senza gelato… E da qualche tempo lo hanno capito anche i brand della moda e del lusso che, dal cono allo stecco, ne stanno pensando per tutti i gusti.

Il gelato icona di design

Una tendenza da leccarsi i baffi che torna alle cronache grazie all’esperimento riuscito di Louis Vuitton, sempre più vicino al mondo del food, nel centro di Forte Dei Marmi.

Per gli amanti della moda più golosi, fino a settembre, l’indirizzo da segnare in agenda è: via Carducci, di fronte alla boutique del brand.

Una location pensata per rinfrescarsi nei pomeriggi assolati in compagnia della doll Vivienne, protagonista di tanti accessori firmati Vuitton e chi riporta indietro le lancette dello stile alla primavera del 2024 quando Missoni, in collaborazione con Venchi, a partire dalla Design Week meneghina, fece viaggiare la sua coppetta da Milano da Saint Tropez, dalla Costa Azzurra alla Versilia, ottenendo un successo di pubblico senza precedenti.

Credit: Press Office

Per chi invece passerà l’estate a Milano l’indirizzo da non dimenticare è: via Savona 17, o meglio Gusto 17, la prestigiosa gelateria e pasticceria che ha fatto del lusso e della moda la sua più grande ispirazione tanto che, in occasione delle ultime Fashion Week, ha dedicato le sue gustose creazioni ai grandi stilisti del Made in Italy, da Giorgio Armani a Donatella Versace.

Ma tra le tante collaborazioni a cui il marketing del fashion business ci ha abituato questa è senz’altro la più dolce e dimostra come, anche la semplicità di un gelato, si possa trasformare in un elemento di design e stile capace di creare esperienze che coinvolgono tutti i sensi.

Gelato, idee e passerelle

Ma la passione dei grandi nomi del fashion business per il gelato non è una novità, più volte l’italianissimo dolce è stato infatti fonte di ispirazioni di ibridazioni che hanno lasciato il segno.

Tra le prime ricordiamo quella tra Moschino, quando ancora vantava l’impronta creativa di Jeremy Scott con Magnum durante il Festival di Cannes del 2017, o quella tra Stecco-Lecco e Fendi che animò la Stazione Centrale di Milano durante la Fashion Week di Settembre 2019 occasione della Milano Fashion week.

O ancora al goloso defilé che Hermès organizzò per la sua Spring-Summer 2022 con la complicità dell’artista Georgina Starr: un trionfo di nuvole di gelato e colori ispirati ai gusti come nocciola, vaniglia e arancia sanguigna per dar vita a uno show spettacolare con protagonisti ballerini e modelli in movimento in un’atmosfera onirica e sensoriale dal titolo, appunto, “Gelato Ballato!”

Leggi anche:

A Forte dei Marmi la prima gelateria di Louis Vuitton: Vivienne o Gaston gli inediti gusti “monogram”

Pesca, fragola o lattementa? Come scegliere il gusto “giusto” anche nella moda