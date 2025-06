A Forte dei Marmi la prima gelateria di Louis Vuitton: Vivienne o Gaston gli inediti gusti “monogram”

Anche il gelato diventa glamour. La Maison celebra l’inizio della stagione estiva con l’arrivo della prima gelateria stagionale firmata Louis Vuitton. Amanti della moda e dell’ice cream, per vivere un’esperienza unica, tutta da gustare, segnatevi questo indirizzo, da giugno a settembre: Forte dei Marmi, in via Carducci 2, di fronte alla boutique di Louis Vuitton.

Un chiosco tradizionale con accenni vintage. L'elegante tonalità di verde, caratteristica della cittadina vacanziera toscana, anima la struttura dai dettagli iconici come i fiori del celebre motivo Monogram della maison. Una location perfetta per i pomeriggi assolati, dove rinfrescarsi con una dolce pausa gelato. Mascotte d’eccezione, la divertente doll Vivienne, che sembra in coda proprio vicino al bancone.

Ogni elemento è curato nei minimi dettagli: coppette, vaschette, tovagliolini e shopping bag sono personalizzati con un pattern creato per l’occasione. Cialde rotonde diventano fiori che decorano ogni gelato.

Dieci gusti tradizionali e due inediti, dai nomi molto familiari per gli appassionati del brand. Il primo, al latte portoghese variegato mandarino, prende il nome dalla già citata Vivienne, la bambola da collezione che gioca con i codici Monogram. Il secondo, invece, è dedicato a Gaston, figura chiave della storia della maison: zuccotto con pan di spagna, croccantino e gocce di cioccolato fondente. Tutte le prelibatezze della gelateria Louis Vuitton sono realizzate da Galliano, un’eccellenza storica e un’istituzione della Versilia.

Così, dopo i nuovi concept di ristorazione creati insieme a Da Vittorio nel quadrilatero della Moda a Milano in occasione della riapertura della boutique di via Monte Napoleone, ecco che ora si scrive un nuovo capitolo per raccontare l’art de vivre firmata Louis Vuitton.

