Luce, colore, spontaneità. Le tavole d’estate celebrano la gioia della vita all’aperto con ceramiche artigianali, vetri colorati e tessuti leggeri. C’è chi le preferisce minimal, chi pop, chi romantiche: ce n’è per tutti i gusti. Nessuna regola, solo libertà, convivialità e bellezza condivisa. Ecco alcuni spunti per apparecchiare con stile e carattere, mescolando dettagli curati e spirito libero.

Eleganza discreta: il bianco che non stanca mai

Per chi ama la semplicità senza rinunciare alla raffinatezza. Il bianco puro del lino doppio ritorto, come quello del set Antonia di Quagliotti con orlo a giorno tradizionale, veste la tavola con un’eleganza sobria. Perfetto l’abbinamento con piatti in ceramica opaca o porcellana fine, come il servizio Loft firmato Queensberry Hunt per Rosenthal.

Soft & bon ton: la tavola nei toni pastello

Una palette di lavanda, verde acqua, rosa cipria e giallo chiaro, punteggiata da tocchi dorati e decori grafici dipinti a mano. La collezione Impressions Gold di Coralla Maiuri gioca con geometrie e nuance soft, mentre Fleur di Villeroy & Boch aggiunge un tocco romantico con motivi floreali e richiami alla porcellana d’epoca. Un’eleganza leggera e sognante, ideale per colazioni all’aperto, tè in giardino o cene intime curate nei dettagli.

Tavola pop: colori forti e spirito grafico

Energia pura. Una base arancio vitaminico accoglie piatti illustrati dai colori decisi - verde bosco, viola, blu elettrico - come quelli della collezione estiva di La DoubleJ, tra cui spicca il servizio Libellula. Posate dorate, bicchieri ambrati e centrotavola floreali completano la scena. Per il caffè, l’ultima illy Art Collection firmata da Sol Calero porta in tavola il gusto vivace delle sue installazioni immersive. Le tovagliette Sapore di Sale di Moroni Gomma, pratiche e ironiche, aggiungono il tocco finale.

Giungla chic: sensualità tropicale a tavola

Verde intenso, foglie di palma, frutti esotici. Una tavola che richiama atmosfere tropicali con un twist elegante. I piatti illustrati della collezione Simone Guidarelli x Weissestal, decorati con flora e fauna della giungla e bordi dorati, si accompagnano a calici in cristallo e posate oro. Il piatto da portata Animalia di Vito Nesta per Grand Tour - con giraffe su porcellana decorata - aggiunge un dettaglio giocoso e sofisticato.

Rilassata ma di gusto: l’eleganza dei materiali naturali

Lino grezzo con frange, ceramica bianco latte e blu polvere, limoni e uva scura come centrotavola. Una tavola che parla la lingua della semplicità, ma con stile come avviene per le proposte di Once Milano che evocano una mediterraneità sobria e raffinata, mentre i piatti Jules di Bloomingville, in terracotta, aggiungono un tocco caldo e materico. Il risultato? Un brunch all’aperto sereno e curato, da gustare con lentezza.

Spirito folk: rustico, autentico, conviviale

Niente tovaglia, ma runner in lino con righe irregolari, come quelli delle collezioni Mida e Petra di Gabel. L’atmosfera è calda, vissuta, tra dettagli autentici e materiali naturali: tovaglioli in lino, spighe secche, fiori di campo e tovagliette in paglia firmate Coincasa. Una tavola che parla di casa, di accoglienza sincera, dove il rustico incontra il design con spontaneità.