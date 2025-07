Camicie e gonne bianche, shorts di jeans e cappelli. Sono i capi perfetti per vivere in riva al mare...come le star. Da Dua Lipa ad Alessandra Ambrosio, tutte sulla sabbia come le celebs!

Onde che si infrangono sulla battigia e sabbia soffice sotto i piedi. Una sola parola: spiaggia, che racchiude in sé voglia di vacanza e look pronti per accogliere la brezza marina. Vestirsi in modo cool e glamour sui litorali delle località più alla moda è l’obiettivo della fashioniste più accanite e delle celebs.

Anche al mare, le personalità più in vista del jet set dettano tendenza con i loro outfit, spesso condivisi sui social con selfie naturali. Dalla cantante Dua Lipa alla modella Alessandra Ambrosio, seguiamo lo stile delle celebrities per essere vere star anche in spiaggia.

Dua Lipa, la dolce vita italiana

Il successo di Dua Lipa cresce sempre di più.

Alle prese con il tour europeo intitolato “Radical Optimism”, la cantante albanese dalla chioma corvina sta approfittando delle pause tra una tappa e l’altra per gustarsi vacanze super romantiche insieme al fidanzato, l’attore Callum Turner. Dove? In Italia.

I fan sono pronti a seguire sui social tutti gli spostamenti della performer, che non esita a pubblicare scatti con il futuro marito ed insieme agli amici durante aperitivi, momenti in spiaggia o in barca. Ad attirare l’attenzione, lei, i momenti sdolcinati con Callum e i suoi look pop. Volete andare al mare cantando Love Again e sentirvi anche voi un po' Dua? Potete seguire il suo stile.

Tra i vari outfit, la star sfoggia un copri costume trasparente e sbrilluccicante di Isabel Marant, da cui fa capolino un bichini nero con ciliegie crochet pendenti, del brand losangelino Frankies Bikinis. Il look esalta il fisico della celeb e si lega perfettamente ai suoi capelli dark.

Non manca il tocco chic del vichy, indossato in versione black&white: pantaloncino con elastico in vita e camicia dalla manica lunga, tenuta aperta su un bikini giocoso sempre a tema cherry. Per chi volesse imitarla, può "buttare l’occhio" sul marchio Elena Mirò.

Le scelte di Dua in fatto di look soddisfano anche chi ama l’animalier. Bikini maculato del marchio Oseree e shorts di jeans formano un’accoppiata vincente, perfetta per essere sexy e comode sedute su uno scoglio con un drink in mano.

Dua è divina nei suoi outfit freschi e originali. Il 22 agosto compirà 30 anni e si conferma una perfetta Barbie mora dai look sempre al top.

Vittoria Ceretti, il fascino della supermodella

È tra le modelle più richieste al mondo ed è fidanzata con uno degli attori di Hollywood più amati, Leonardo DiCaprio.

Vittoria Ceretti è la super top italiana dei giorni nostri, i suoi look attirano sempre l’attenzione e chiamano like su like ogni volta che appaiono sui social. Gli scatti postati durante le diverse vacanze di Vittoria parlano da soli.

Per i momenti più freschi e sportivi, la top non rinuncia a una tuta super comfy: felpa con cappuccio e pantalone lungo per momenti sporty in riva al mare. Se volete seguire l’esempio di Vittoria, Axil Swim la propone sempre in versione black.

La modella non dice no al kaftano con taglio mini, color giallo e con pietre colorate che danno al look l’affascinante tocco turchese immancabile in estate. Il modello del brand Oseree, in tonalità verdone, è perfetto per seguire il look di Vittoria.

E per i costumi? Vittoria cede alla freschezza della stampa floreale indossando un due pezzi azzurro con margherite. Chi ama questo stile, può optare anche per tipologie di fiori diverse e scegliere quelli di Etro, dalla palette cromatica più scura, ma sempre iper-femminile.

Selena Gomez, Lady in White con gli amici

La cantante da 418 milioni di follower su Instagram ormai è un esempio di body positivity: Selena Gomez da quando è fidanzata con il produttore Benny Blanco è ancora più splendente. La sua linea cosmetica Rare va a gonfie vele e il suo viso sereno lo dimostra.

Anche al mare è radiosa. Sola o con gli amici. Un esempio? Una vacanza di qualche anno fa con gli amici, tra cui Brooklyn Beckham e la moglie, l’ereditiera Nicola Peltz.

In riva al mare, la cantante sfoggia un miniabito con spalline dal taglio ampio, perfetto per ballare e festeggiare in spiaggia con la propria compagnia. Un tocco provenzale e bon ton che ci fa tornare in mente la freschezza di Selena ai tempi de I maghi di Weverly.

L’eleganza newyorkese di Olivia Palermo

Olivia Palermo è la socialite elegante e raffinata per eccellenza, diventata simbolo di classe ed eleganza da quando, alla fine degli Anni 2000, il suo volto inizia ad apparire sulle copertine dei magazine di moda più prestigiosi e nelle campagne delle più grandi case di moda.

Le sue mises sono, da sempre, altamente ricercate, originali e vantano quel tocco che rompe gli schemi, rendendo i look contemporanei, senza mai perdere l’allure chic. Questo vale anche per la spiaggia? Certo che sì!

L’abbinamento canottiera nera e gonna lunga con ricami floreali colorati fa respirare aria di profumi provenzali e riporta la mente alla Costa Azzurra.

Per chi ama lo stile dal mood monegasco, la long skirt del brand francese di Sezane è perfetta per sentirsi un po' Olivia. Il cappello dona sempre quel quid misterioso in più. Vi piace l’idea? Borsalino vi accontenta.

Il costume nero intero cut out sui lati, monocolore con bordino a contrasto e zip e realizzato in tessuto tecnico è adatto ai momenti dal tono più easy ed è perfetto per vivere i look sporty chic durante i momenti più rilassanti. Quelli firmati Miu Miu, con tagli allungati o circolari, sfoggiano una palette colori che va dal rosso al nero fino al carta da zucchero.

Poteva mancare il camicione? Certo che no! Olivia lo sceglie con decorazioni brillanti ripetute. Chi vuole seguire il suo esempio può optare per il modello proposto dalla casa di moda Prada: un capo liscio, che dà l’opzione di indossarlo con un’unica spilla sul davanti. Il copricapo orientale non manca. Moschino docet.

Lo spirito brasileiro di Alessandra Ambrosio

Il fascino della modella brasiliana Alessandra Ambrosio brilla in passerella e sui red carpet, ma anche sulla spiaggia non passa inosservato. E come potrebbe? Il fisico statuario da modella di Victoria’s Secret di Alessandra viene messo in risalto da look sempre attenti al dettaglio.

La modella unisce in modo glam bikini e pantaloni, creando look comodi ed eleganti, perfetti per chi vuole essere bella, ma anche comoda. Alessandra opta per un bordeaux. Noi vi proponiamo la combo con un pantalone bianco, dal taste brasileiro.

La top brilla in bianco con un completo formato da crop-top a manica lunga con scollo a “V” e pareo abbinato. Un vero angelo sulla spiaggia. Se vi piace questo look, Luli Fama propone un look simile, ma sui toni dell’azzurro.

All’outfit easy non rinuncia nessuno, nemmeno l’Ambrosio. E allora il costume si abbina a camicia bianca semplice e shorts di jeans. Una mise semplice e chic dallo spirito frizzantino che piace a tutte.

E voi, con quale outfit volete conquistare la spiaggia?

