Top model Anni 90, i costumi che hanno fatto storia

Bikini che esaltano le forme e interi super classy, sono tanti i costumi tra cui scegliere per vivere i giorni d’estate in maniera fashion e alla moda. I dettagli vintage non mancano e il richiamo alle Top Model Anni 90 è immediato. Tutte al mare come Carlà!

È tempo di mare e di sfoggiare costumi da urlo. Dai bikini ai modelli interi, la scelta è ampia. Se non avete preparato la valigia, il prossimo tuffo potrà ancora essere all’insegna di un costume dal sapore vintage.

I pezzi beachwear delle case di moda più prestigiose sono pronti a soddisfare anche i desideri delle fashioniste più attente. Da La Perla a Gucci, fino ad Etro, Chloé, Zimmermann, le forme proposte, le stampe e i dettagli attuali giocano con elementi vintage: modelli cut-out, culotte, reggiseni dal taglio retrò e a triangolo invaderanno i litorali più cool.

Beachwear SS25

















Play Zoom

La palette colori soddisfa sia chi ama i classici bianco e nero e i colori terra, ma anche chi apprezza dettagli più pop, nuances pastello e tonalità vivaci, per conquistare le spiagge più glam. Non mancano le fantasie a fiori.

Sono creazioni beachwear che strizzano l’occhio a quelle indossate dalle Top Model degli Anni 90 sulle passerelle.

Da Carla Bruni, splendida in costume intero, a due pezzi in stile Anni 50 e cut-out, a Naomi Campbell, brillante in bianco e con un bikini azzurro vivace, un colore che illumina Eva Herzigova, bellissima anche in color avorio

Kate Moss è romantica in lilla, Christy Turlington interpreta il less is more con uno chicchissimo black&white, Claudia Schiffer è vulcanica in rosso mentre Amber Valletta e Yasmeen Ghauri sembrano fiori che sbocciano ad ogni falcata.

Nei Nineties le supermodelle rendono unico ogni look sfoggiato sulle catwalk, figuriamoci al mare.

I bikini delle top anni '90 in passerella



























Play Zoom

E allora? Per questi giorni di vacanza ispiriamoci alle supermodelle, per vivere un’estate… al TOP!

Leggi anche:

Elle MacPherson, Linda Evangelista e le altre modelle degli Anni 90: sessantenni ancora al top | Mediaset Infinity