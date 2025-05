Elle MacPherson, Linda Evangelista e le altre modelle degli Anni 90: sessantenni ancora al top

Le top model di ieri sono ancora oggi regine nel mondo della moda. Negli Anni 90 calcavano le passerelle più glamour e con la loro bellezza ineguagliabile conquistavano cuori, copertine e fotografi. Ora, se pur con qualche anno in più, restano splendide, amano la loro età e non rincorrono l’eterna giovinezza.

Ecco chi sono le silver models che continuano a incantare.

Paulina, la modella che sostiene l’invecchiamento naturale

Sono passati anni da quando Paulina Porizkova, classe 1965, appariva sulle più importanti copertine di tutto il mondo, dopo essere stata lanciata dall’agenzia Elite Model Look di Parigi. Una bellezza acqua e sapone, la sua, lanciata anche dal videoclip Drive dei The Cars, nel 1984, sul cui set conosce il futuro marito, il cantante Ric Ocasek. Una figura eterea dai capelli biondi e dagli occhi chiari, che la porta a essere uno dei volti chiave di Estée Lauder, dal 1988 al 1995.

Oggi come allora, nonostante il trascorrere del tempo: la maison beauty francese l’ha infatti riscelta come testimonial per questa stagione. Già, perché Paulina, a 60 anni, è ancora bellissima: fisico scolpito, capelli argentati e rughe sul viso che parlano della sua vita. L’ex modella è una grande sostenitrice dell’invecchiamento naturale e non ha paura a mostrarsi per quella che è. Anche in passerella, dove ha sfilato per la collezione primavera-estate 2025 di Balmain, dando una grande lezione di consapevolezza: “Con l’età si diventa migliori”.

Andie MacDowell, la regina delle chiome argentee

In molti la ricordano per il famosissimo film “Quattro matrimoni e un funerale” del 1994, ma Andie MacDowell, nata il 21 aprile 1958, prima di diventare un pezzo forte del cinema hollywoodiano, ha conquistato il mondo della moda. Ora è paladina del silver hair e rinuncia a colorarsi i capelli, perché, come dice lei, “suscitare l’apprezzamento maschile mi interessa, ma all’1%”. E prosegue: “Non c’è niente di più triste che cercare di sembrare più giovani”. Una vita, quella di Andie, all’insegna del successo. Lascia il college per andare a New York dove firma il suo primo contratto con la Elite Model Look nel 1984. Le passerelle se la contendono, così come il mondo del beauty: la MacDowell diventa uno dei volti più noti di L’Oreal.

Dal modello Paul Qualley ha tre figli, tra cui l’attrice trentenne Margaret, star al cinema con film come “C’era una volta a Hollywood” e presenza fissa alle sfilate dei brand più prestigiosi, come la Cruise di Chanel che si è tenuta a Cernobbio. (LINK)

Elle Macpherson è ancora “The Body”

Negli Anni 90 Elle Macpherson era soprannominata THE BODY e… lo è ancora. A 61 anni ha un corpo statuario, un volto fresco e capelli biondissimi e lunghissimi che la fanno sembrare una Barbie. Il segreto? Una disciplina che la top model ha messo a punto negli anni e che include tanto sport outdoor, yoga, una dieta alcalina, integratori e una beauty routine per curare l’aspetto esteriore e interiore.

Dalle passerelle alle copertine di Sport Illustrated, Elle è perfetta anche nella sua silver age e non teme più di invecchiare, come afferma lei stessa, perché “se si è in pace con se stessi il volto brilla”.

La bellezza non convenzionale di Linda Evangelista

Se si pensa a Linda Evangelista 60 anni, vengono in mente tagli di capelli originalissimi e colori iper-stravaganti. Con Naomi Campbell e Christy Turlington è tra le modelle star degli Anni 90 e con loro forma il trio chiamato THE TRINITY, punta di diamante del fashion system di allora.

Linda conquista le passerelle di tutto il mondo grazie alla sua bellezza non convenzionale e catalizza l’attenzione dei fotografi con una grande presenza scenica e i suoi look fuori dagli schemi.

Nel 2024 torna felicissima al Met Gala dopo che un intervento estetico andato male l’aveva sfigurata e costretta a 10 anni di “pausa”. Un periodo nero per l’attrice, dal quale è uscita grazie a una terapia ad hoc che le ha ridato la forza di tornare a calcare i red carpet. Ora la top model - che nel 2022 ha chiuso la sfilata di Fendi alla New York Fashion Week - è felice della sua vita e del suo aspetto: “Non mi interessa come, l’importante è poter invecchiare. Non deve essere per forza con grazia”, sostiene.

Cindy Crawford e quell’iconico neo sul labbro

Dalla facoltà di Ingegneria all’olimpo delle top model forever. Cindy Crawford, insieme a Claudia Schiffer, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Chirsty Turlington e Kate Moss ha formato il mitico gruppo Bix Six…Quello delle modelle più belle e più pagate, vere e proprie star delle passerelle e del jet set. Nel 2018 Cindy è di nuovo in passerella ad altre ex top model per l’amica Donatella Versace nella sfilata omaggio al fratello Gianni, a 20 anni dalla scomparsa. Nulla sembra essere cambiato.

E oggi, a 59 anni, Cindy è ancora splendida e sulla cresta dell’onda, con quell’iconico neo “tirabaci” che ha sul labbro. L’unica in grado di tenerle testa è la figlia Kaia Gerber, 23 anni, sua goccia d’acqua. Insieme madre e figlia partecipano a eventi internazionali e alle sfilate più prestigiose.

Iman, la prima supermodella della storia della moda

Ha rubato il cuore al “Conte bianco”, il cantante David Bowie, ed è considerata la prima vera supermodella: Iman ha scritto la storia nel mondo della moda. È la prima top di colore scelta per rappresentare un marchio di cosmetici e per collaborare con i più grandi fashion brand a livello mondiale.

La sua bellezza somala le fa guadagnare nel 1976 la copertina di Vogue, portando il couturier Yves Saint Laurent a definirla “la donna dei suoi sogni”.

Nel 2021 il fascino maturo di Iman brilla al Met Gala con un abito che si ispira al sole e nel 2024 è radiosa al The King's Trust 4th Annual Global Gala. Il prossimo 25 luglio compirà 70 anni, ma nessuna paura: quando si è “musa” lo si è per sempre.