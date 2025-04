La Cruise di Chanel, un omaggio all'Italia

Un inno all'Italia e alle sue bellezze ma anche una collezione che raccoglie gli omaggi alla storia del marchio. Un tuffo nel glamour curato dallo Studio della Maison in attesa del debutto del nuovo Direttore Creativo Matthieu Blazy.

È andata così in scena sulle rive del lago di Como, a Villa d'Este, la Cruise 25-26 di Chanel.

Un viaggio immersivo carico di suggestioni e dall'eleganza cinematografica, a partire dall'invito, rigorosamente scritto a mano.

Gli ospiti dello show, oltre 1200 Vip da tutto il mondo, sono stati omaggiati con un carré di seta, cartoline dal Lago di Como e un piccolo volume sugli intrighi amorosi della villa più amata dall'alta società.

La collezione della Cruise si distingue per l'uso di tweed in tonalità calde come giallo ocra e arancione, evocando le atmosfere di Villa d'Este.

Accanto a questi, spiccano completi spezzati, abiti in seta, lavorazioni all’uncinetto e soprabiti svolazzanti, che richiamano la Dolce Vita e l'eleganza rilassata della Riviera Francese.

Molto spazio alle righe, al blu e al bianco in pieno stile marinière, dalle gonne, alle giacche, ai tailleurs pantalone.

Anche gli accessori giocano un ruolo fondamentale: cappelli a falda larga, foulard in seta stampati, borse di paglia, completano i look, mentre le mules col tacco, aggiungono un tocco di glamour contemporaneo .

Tra gli ospiti Keira Knightley, Sofia Coppola, Miriam Leone, Lupita Nyong’o e Luca Guadagnino, che hanno assistito a una sfilata immersa in un'atmosfera arricchita da note jazz, sul finale la Sway di Dean Martin.

La sfilata ha anche segnato un momento significativo per Chanel, celebrando il recente legame con l'Italia attraverso l'acquisizione di una quota delle seterie Mantero, eccellenza comasca del made in Italy, nella stampa su seta .

Questo grande show diventa così un invito a vivere la bellezza del viaggio con grazia e stile, un omaggio alla storia della Maison e al fascino eterno dell'Italia.