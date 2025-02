La vera bellezza non ha tempo. Sembra affermare questo la scelta di Estée Lauder che a distanza di 30 anni riconferma la supermodella e attrice ceca Paulina Porizkova come brand Ambassador del marchio per i prodotti skincare e make-up della collezione Revitalizing Supreme+. Classe 1965, Paulina diventa volto ufficiale del brand nel 1988, guadagnandosi il ruolo di icona di stile a livello mondiale.

Oggi Paulina è anche simbolo dell’empowerment femminile pro-age che invita le donne a non temere i segni del tempo: “Nella mia precedente partnership con Estée Lauder, ero un'immagine, una tela bianca su cui proiettare desideri e aspirazioni. Ero vista ma mai ascoltata. E stavo sostenendo una visione della bellezza inestricabilmente legata alla giovinezza” - confessa la top model. “Questa volta, per via della mia età, sono una donna matura, tri-dimensionale, con delle opinioni. Il mio viso porta le rughe di una vita di esperienze, di sorrisi e lacrime. E spero di promuovere un'immagine di femminilità che includa tutto questo”.

Ma Paulina non è l’unica conferma che conquista. Dopo essere stata musa e testimonial del profumo J’adore, Charlize Theron rinnova la sua collaborazione con Dior diventando stavolta ambasciatrice internazionale di Capture. La modella nonché attrice sudafricana che ha passato il ruolo di ambasciatrice della fragranza a Rihanna, recupera quindi il testimone per la linea beauty skincare del brand, riproposta in una formula avanzata. Anche Charlize rappresenta sia un simbolo di femminilità che di women power grazie al suo impegno sociale nella prevenzione dell’HIV e nella lotta contro la violenza di genere.

Ultima ma non per importanza Olivia Rodrigo, vincitrice di 3 premi Grammy, che annuncia la sua nuova collaborazione come Global Ambassador per Lancôme. La giovane cantante e attrice americana ha colto l’occasione per lanciare un messaggio ai giovani sostenendo l’importanza di mantenere la propria individualità al di là delle aspettative irrealistiche sulla bellezza. Tre età, tre donne, tre suggestioni ugualmente potenti. Perché la bellezza oggi non può prescindere dalla consapevolezza.