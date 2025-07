Hobby per l’estate, l’acquerello da viaggio

Come staccare dal ritmo frenetico per coltivare emozioni e ricordi. Ecco tutti i corsi da seguire per imparare un’arte

Metti via il telefonino, guarda il panorama e prova a fissare l’immagine con pennello e colori alla mano. Inizia a disegnare, magari aggiungendo un appunto scritto.

Quel posto lo ricorderai, puoi esserne certo.

È come assaporare un cibo che ti piace da morire, trattenerne il gusto ed essere felice quando lo ritrovi. L’acquerello da viaggio è storia d’altri tempi, si usava nei secoli passati e oggi suona come qualcosa di superato, che nega la modernità. Ma se lo provi, e non c’è bisogno che tu sia un artista, ti accorgi che la qualità delle sensazioni che ti arrivano e che conserverai nel tempo non ha niente a che vedere con quello che può darti una foto. Nel momento in cui guardi il tuo soggetto e provi a dipingerlo, quello che hai intorno sparisce, il tempo si ferma. Che tu produca uno sgorbio o un capolavoro, l’esperienza che vivi non cambia.

I colori stanno in una tasca, sono piccoli quadratini contenuti in una scatoletta di ferro, l’album dei fogli (ruvidi e possibilmente con un’alta percentuale di cotone) è grande come vuoi tu, come un bloc-notes o un libro, di pennelli ne basta uno (buono, perfetto se di martora). Poi ci vuole una matita, una gomma, e devi procurarti un bicchier d’acqua.

Qualunque viaggio, anche solo con bagaglio a mano, ti consente un’attrezzatura così leggera. Ci sei, decidi di provare. Cominci e non hai il tempo di finire? Nessun problema, l’acquerello si asciuga in un secondo. Chiudi e lo metti via. L’incompiutezza, d’altra parte, è la sua cifra. Non vuoi fare un capolavoro, ma catturare un’emozione. È la forma d’arte più immediata, spesso usata dai pittori per provare quello che poi realizzeranno sulla tela con i colori ad olio. Può essere uno schizzo che fissa la percezione anche nell’errore, perché non si può correggere, il colore non copre, non puoi schiarire, il bianco va lasciato…. Ma a volte l’errore è più interessante della copia corretta.

Il più grande maestro di questa tecnica è William Turner. Alla Tate Britain di Londra è conservata la maggior parte dei suoi schizzi, oltre 30mila opere su carta. Una produzione impressionante, che dimostra come l’artista prendesse continuamente appunti visivi, un po’ come noi facciamo foto con il telefono. Purtroppo non sono esposti, bisogna accontentarsi di ammirare i pochi acquerelli considerati compiuti e rinunciare alle prove meravigliosamente imperfette, ai tratti solo accennati capaci si svelare tante idee sul nascere.

Se vogliamo giocare a essere Turner e mettere da parte lo spirito critico, oltre che il senso del ridicolo sempre in agguato, proviamo ad attrezzarci e vediamo se dipingere è qualcosa che fa per noi, se siamo aperti alle sorprese, positive e negative, di un’esperienza nuova. Possiamo arrivarci gradualmente, magari facendo un corso in una vacanza dedicata a questo.

Ecco alcune possibilità, divisi regione per regione:

Veneto, 28 luglio/2 agosto e 4/8 agosto

A Sarmede, vicino a Treviso, si terrà il corso Il regno delle sfumature con Arcadio Lobato, pittore e illustratore spagnolo, cofondatore della galleria d’arte online BEESA. A Venezia, corso di acquerello monocromatico. 30 ore, suddivise in cinque giorni, dal lunedì al venerdì a cura della Bottega del Tintoretto.

Trentino, 23/24 agosto

Lezioni di copia dal vero ad acquerello nel Giardino Botanico Alpino di Viote del Monte Bondone condotte da Cinzia Ester Invernizzi, docente di storia dell’arte e pittura.

Toscana, 7/14 settembre

Workshop di sketching e pittura con focus sull’acquerello da viaggio. In Chianti, con sessioni mattutine e pomeridiane, revisione dei lavori la sera in atelier.

Lombardia, 4/5 ottobre

Festival Storie ad acquerello, al Castello di Clanezzo nella bergamasca. Workshop, dimostrazioni e incontri con gli artisti per entrare in un mondo di storie raccontate attraverso schizzi e immagini. Ideatrice dell’evento, Laura Cortinovis, illustratrice per molte case editrici italiane e straniere.

Liguria, 23/26 ottobre

Corso di pittura ad acquerello dedicato al mare e alla figura umana. Durata: 4 giorni, da giovedì a domenica, con lezioni in studio e all’aperto, a Varigotti. L’insegnante è Luisa Díaz Chamorro, un’artista che da molti anni organizza workshop in italiano e in inglese.

Veneto, 9 novembre

Full immersion di una giornata, dalle 10 alle 17.30, a Padova, in atelier, per imparare le tecniche base di trattamento della carta e modulazione del colore, per acquisire la consapevolezza di come la mente elabori la percezione visiva sulla base delle emozioni. Marina Legovini Lagune guiderà la sessione, che avrà lo scopo di andare oltre l’elemento naturalistico della rappresentazione fedele, pur mantenendo riconoscibile il paesaggio rappresentato.

