Che l’Italia sia diventata il buen retiro per molte star, registi, attori e popstar internazionali è ormai cosa nota e lo dimostrano i tanti VIP che negli ultimi anni hanno acquistato casa, da Nord a Sud.

Non semplici case vacanza, ma ville storiche, masserie e interi palazzi.

Uno dei primi è stato George Clooney, che già nei primi anni Duemila acquistò Villa Oleandra a Laglio, sul Lago di Como.

Una dimora ottocentesca da sogno, oggi meta quasi di pellegrinaggio.

Da allora, Clooney ha portato qui amici, set cinematografici e la sua vita di famiglia con Amal. “Il lago è il posto più bello del mondo,” ha dichiarato. E come dargli torto?

George Clooney e Amal Alamuddin a Venezia Credit Getty Images

Sting e sua moglie hanno scelto la Tenuta Il Palagio, una villa del XVI secolo con vigneti e uliveti nella campagna fiorentina.

Qui producono vino, miele e olio, e ospitano eventi e concerti. Per Sting, l’Italia non è solo una casa, è uno stile di vita.

“Qui riesco a respirare”, ha più volte dichiarato il cantante dei Police.

Anche sua figlia, Fuschia Katherine Sumner, ama il Belpaese tanto da aver scelto Noto per il suo sì a Maximillian Wright.

Sting insieme alla moglie Trudie Styler a Venezia Credit Getty Images

La regina del cinema britannico ha trovato il suo regno in Puglia. Helen Mirren vive parte dell’anno in una masseria del Settecento a Tiggiano, nel cuore del Salento in cui coltiva un orto, partecipa a eventi culturali e promuove il territorio.

Helen Mirren all’Ora! Film Festival a Monopoli Credit Getty Images

Decisamente affascinato dall’Italia, Leonardo DiCaprio ha scelto Firenze per alcuni investimenti immobiliari, secondo i rumor, in zona Santo Spirito. Molto riservato, sogna una vita più tranquilla, tra musei, colline e arte rinascimentale.

Leonardo DiCaprio paparazzato a Nerano, Sorrento. Credit Getty Images

L’Italia del sud affascina anche la regina del pop.

Madonna ha trascorso diversi soggiorni a Borgo Egnazia e ha acquistato una proprietà nel leccese, tra mare, ulivi e chiese barocche. Il Salento sembra essere diventato il suo rifugio spirituale.

Madonna paparazzata a Portofino Credit Getty Images

In cerca di silenzio e paesaggi da cartolina, Meryl Streep ha scelto l’Umbria, dove si dice possieda una casa immersa nel verde tra Todi e Orvieto.

Meryl Streep alla 76esima edizione de Festival del Cinema di Venezia Credit Getty Images

Julia Roberts, da sempre innamorata dell'Italia, ha invece acquistato una villa affacciata sul mare della Costiera Amalfitana.

Julia Roberts in Piazza Navona a Roma Credit Getty Images

Una dimora romantica dove rifugiarsi lontano da Hollywood.

